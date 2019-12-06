Президент США та перша леді відкрили святкову ялинку

Президент США Дональд Трамп та перша леді взяли участь у церемонії відкриття центральної державної ялинки США.

Велику державну ялинку, що розташована на галявині перед Білим домом, оточують 56 ялинок, які символізують штати та території США.

Цій американській різдвяній традиції вже 97 років .

Тиждень, що минає був наповнений важкими політичними подіями для президента та першої леді. Церемонія відбулась в той самий день, коли спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила про початок укладання звинувачень в рамках імпічменту президента. Під час церемонії президент не виголошував політичних заяв. Він привітав глядачів з прийдешнім Різдвом. "Християни висловлюють вдячність Божому синові, який прийшов у світ, щоб врятувати людство", - сказав президент.

Білий дім також вже прикрашено до Різдва. Перша леді Меланія Трамп обрала "Дух Америки" в якості теми цьогорічного Різдва в Білому домі.

Загалом декорації включали 58 ялинок, більше 15 000 бантів та більше 2500 низок ліхтариків, заявили у Білому домі.

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