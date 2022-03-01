Спеціальні потреби
Перейти до матеріалу
Перейти до меню сторінки
Перейти до Пошуку
Мови
Learning English
Пошук
Пошук
Інтернет ТБ
Головна
Відео
Актуально
Світ
США
Україна
Діаспора
Наука
Здоров'я
Культура
Суспільство
Історії успіху українців
Економіка
Телепрограми
Час-Time
Вікно в Америку
Студія Вашингтон
Прайм-Тайм
Погляд з Вашингтона
Коронавірус
Українці в США
Відносини США–Україна
Білорусь
Подкаст
Login / Register
Більше
Learning English
VOA Ukrainian TV
Свіжий випуск
Студія Вашингтон. Що робить Захід для підтримки України
Наступне
22:00 - 22:15
Час-Тайм
00:15 - 00:20
Студія Вашингтон
Більше ТБ
ЧАС-TIME
СТУДИЯ ВАШИНГТОН
ВІКНО В АМЕРИКУ
ПРАЙМ ТАЙМ
Пошук
Пошук
Попередній
Наступний
Breaking News
Попередній
Наступний
Live
Актуально
Що таке SWIFT? Експлейнер
1 годину тому
Голос Америки
Нові санкції проти Росії включають блокування деяких банків із фінансової системи SWIFT. Але що таке SWIFT?
1
2
3
4
Більше
Що таке SWIFT? Експлейнер
Показати коментарі
Facebook Forum
Recommended
Уподобайте нашу сторінку в мережі Facebook
Back to top
XS
SM
MD
LG
Facebook Forum