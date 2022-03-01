Спеціальні потреби

site logo
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Що таке SWIFT? Експлейнер

  • Голос Америки
Нові санкції проти Росії включають блокування деяких банків із фінансової системи SWIFT. Але що таке SWIFT?


1
2
3
4

Більше

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG