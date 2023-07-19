США та Швейцарія на першому місці з виготовлення складових, знайдених у зброї Росії

Швейцарія посідає перше місце в Європі з виготовлення компонентів для російської зброї, попри формальний нейтралітет, а швейцарські банки, які не долучились до осанкцій, зберігають російську готівку в розмірі щонайменше 200 мільярдів доларів, повідомили експерти під час засідання Гельсінської Комісії США у Конгресі.

За результатами розслідувань проведених у США, стало відомо, що швейцарські банки допомагають Москві уникати санкцій, а також експортного контролю, для поповнення воєнних запасів, повідомили експерти під час слухань у вівторок, 18-го липня.

За словами Дрю Саллівана, співзасновника антикорупційного проекту «OCCRP», швейцарські банки контролюють набагато більше російських коштів, ніж вказують офіційні дані.

Загальна сума російських грошей, яку контролюють швейцарські банки, найімовірніше, вдвічі більша ніж усі вважають, і становить 400 мільярдів доларів

"Ми вважаємо, що часто згадувана цифра у 200 мільярдів російських коштів у швейцарських банках, є сильною заниженою. Швейцарські банки працюють по всьому світу та контролюють трильйони доларів як всередині, так і за межами Швейцарії. Багато з цих активів представлені довіреними особами офшорних компаній, акціями та іншими структурами по всьому світу, які важко відстежити», – заявив Салліван.

За оцінками його проекту, загальна сума російських грошей, яку контролюють швейцарські банки, «найімовірніше, вдвічі більша ніж усі вважають, і становить 400 мільярдів доларів».

Виконавча директорка антикорупційного комітету НАКО Олена Трегуб зауважила, що Швейцарія зпосідає перше місце в Європі з виготовлення складових, які знайшли в російському озброєнні.

У російській зброї ми знайшли близько 300 компонентів, виготовлених у США, це провідна країна західного світу, яка постачає росіянам важливі компоненти подвійного використання

Але перше місце у світі серед Західних держав належить виробникам із США, зауважила Трегуб.

"У російській зброї ми знайшли близько 300 компонентів, виготовлених у США, 60-ма різними американськими компаніями. На жаль, це провідна країна західного світу, яка постачає росіянам важливі компоненти подвійного використання», – сказала Трегуб.

За її словами, коли йдеться про інші країни, то перше місце в Європі займає Швейцарія, далі йдуть Німеччина, Нідерланди, Велика Британія, Австрія та Франція. Також дослідники знайшли обладнання виготовлене в Японії.

«Отже, справа не лише у швейцарцях, – каже Трегуб, – але парадокс у тому, що саме Швейцарія займає категоричну позицію, щодо участі в будь-якому збройному конфлікті. Вони наголошують на своїй нейтральності. Тоді яким чином, вони стали першою країною в Європі із постачання критично важливих компонентів для російської зброї? Це головне питання».

«Але загалом, це глобальна проблема, яку мають вирішувати усі країни», – наголошує виконавча директорка антикорупційного комітету НАКО.

Швейцарський уряд намагається створити видимість, що вони щось роблять, однак, на практиці, швейцарський уряд не хоче робити нічого, тому що від брудних російських коштів у Швейцарії можна отримати великий прибуток

Про російські схеми відмивання коштів та обхід санцій через швейцарські банки та інші структури, членам комітету розповів Білл Браудер, Генеральний директор інвестиційного фонду Hermitage Capital та керівник глобальної кампанії Magnitsky Justice.

Білл Браудер, вважає, що Швейцарія ціленаправлено знаходить шляхи уникнути санкцій накладени на Росію.

"На мій погляд, те, що відбувається у Швейцарії, це лише верхівка набагато більшого айсберга….швейцарський уряд намагається створити видимість, що вони щось роблять, однак, на практиці, швейцарський уряд не хоче робити нічого, тому що від брудних російських коштів у Швейцарії можна отримати великий прибуток", - вважає Браудер.

За словами Браудера, США мають відреагувати на нинішню позицію Швейцарії задіявши відповідні санкції.

«Я не пропоную, щоб наш уряд розірвав відносини зі Швейцарією. Це було б божевіллям. Я намагаюся донести, що в швейцарській системі явно відбувається протизаконна діяльність і вони не мають жодних засобів, щоб це виправити. Ми намагалися вплинути ззовні, але вони нас проігнорували», – каже Браудер.

Чи вдасться влада США до санкцій, він каже, не знає, але думає, що її потрібно спонукати до цього.

«Ми тут саме для того, щоб я як свідок, а ви як особи, які контролюють роботу уряду, спробували вчинити правильно", - підсумував Браудер під час відкритих слухань Гельсінської комісії США.

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