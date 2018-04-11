Президент Трамп: ракетний удар по Сирії уже близький

Після того, як російський посол у Лівані попередив, що російські війська збиватимуть ракети, запущені проти Сирії, президент Дональд Трамп заявив у середу, що Росія повинна бути готовою, «тому що вони надлетять».

«Ви не повинні бути партнерами тварини, яка вбиває газом, яка вбиває своїх людей і робить це з приємністю», сказав Трамп у Twitter.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков також у середу заявив, що всі сторони, причетні до подій у Сирії, повинні стриматися від дій, які можуть дестабілізувати регіон.

Ситуація в Сирії стала напруженішою з часу ймовірної хімічної атаки в суботу в анклаві Східна Гута, де загинуло щонайменше 40 людей.

Сполучені Штати та кілька їх союзників вважають, що відповідальність несуть сирійські урядові сили, тоді як Сирія і Росія заперечують, що це війська президента Башара аль-Асада провели хімічну атаку.

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