Британський уряд готовий долучитися до дій США та союзників у Сирії

Президент США Дональд Трамп провів засідання Ради національної безпеки, а також телефонну нараду з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей для обговорення дій у зв’язку зі звинуваченнями про застосування хімічної зброї сирійським режимом.

Про готовність долучитися до покарання режиму Башара Асада заявив також президент Франції Еммануель Макрон.

Ми далі оцінюємо дані розвідки та проводимо консультації з нашими партнерами і союзниками

Тим часом Москва застерігає, що між Росією і Заходом через Сирію може спалахнути військовий конфлікт.

Перед зустріччю з чільними радниками з питань безпеки та оборони Трамп сказав, що рішення буде схвалене “досить швидко”.

“Президент Трамп завершив нараду зі своєю командою з питань національної безпеки, на якій обговорювали ситуацію в Сирії. Жодного остаточного рішення не схвалено”, - повідомила у четвер прес-секретар Білого дому Сара Гакабі Сандерс. “Ми далі оцінюємо дані розвідки та проводимо консультації з нашими партнерами і союзниками”.

На тлі повідомлень про можливий удар США та союзників Трамп відверто застеріг Росію, що “на Сирію полетять ракети”, але згодом зауважив у дописі через Twitter, що він “ніколи не казав, коли саме Сирія зазнає ударів”.

У Лондоні речник британського уряду заявив, що “кабінет погодився з необхідністю діяти, щоб полегшити гуманітарні страждання і запобігти подальшому застосуванню хімічної зброї режимом Асада”. У тій заяві не згадано конкретні військові дії.

Представники Терези Мей повідомили, що прем’єр-міністр розмовляла з президентом Трампом по телефону і вони разом погодилися з потребою спільних дій у відповідь на застосування Асадом хімічної зброї.

Лідер британської опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбин закликав уряд не йти на силові дії під проводом США, а домагатися розслідування подій в Сирії під егідою ООН.

Але Мей сказала, що накладення Росією вето в Раді Безпеки на резолюцію про розслідування застосувань хімічної зброї в Сирії означає, що ООН не може мати ролі.

Росія закликала усі причетні сторони утриматися від дій, що можуть дестабілізувати регіон.

“Ми сподіваємося, що не буде точки неповернення, що США та їхні союзники стримаються від військових дій проти суверенної держави. Ви розумієте, що загроза ескалації в Сирії висока, бо там на запрошення сирійського уряду перебувають наші військові”, - сказав представник Росії при ООН Василь Небензя.

У відповідь на запитання про можливість війни між США та Росією Небензя сказав: “Ми не можемо, на жаль, відкидати жодної можливості, оскільки ми бачили заяви з Вашингтона. Вони дуже войовничі. Вони знають, що ми там. Я б бажав, щоб для уникнення небезпечного розвитку ситуації через відповідні канали відувася діалог”.

Представники США визнають ризик прямого військового протистояння між Вашингтоном та Москвою, оскільки обидві країни мають у Сирії військові контингенти.

“Ми намагаємося зупинити убивства невинних людей”, - сказав у четвер міністр оборони Джим Маттіc у Конгресі. Але, за його словами, питання на стратегічному рівні полягає у тому, “як недопустити виходу ескалації з-під контролю, якщо ви розумієте, що я маю на увазі”.

NBC News повідомляє, що уряд США отримав зразки крові та сечі від людей в тій місцевості, і аналізи підтвердили присутність там хімічної зброї.

В суботу в Сирії мають почати роботу інспектори Організації із заборони хімічної зброї.

Росія, яка підтримує уряд Башара Асада, скликала у п'ятницю засідання Ради Безпеки ООН для обговорення становища в Сирії.

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