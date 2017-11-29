Делегація сирійського уряду має прибути до Женеви на мирні переговори

Передбачається, що в середу на мирні переговори в справі закінчення майже семирічного громадянського конфлікту в Сирії прибуде делегація сирійського уряду. Переговори розпочав у вівторок у Женеві спеціальний посланник ООН Стаффан де Містура зустріччю з опозиційною делегацією. Після розмови він сказав, що обидві сторони матимуть нагоду вести прямі переговори.

«Ми запропонуємо це. Побачимо, чи це відбудеться. Але ми запропонуємо це», сказав він.

Сирійське офіційне інформаційне агентство SANA повідомило, що пізніше прибуття урядової делегації пов’язане з вимогою опозиції, щоб в рамках будь-якого політичного врегулювання президент Башар аль-Асад подав у відставку.

Це питання довгий час є в центрі суперечки у спробах ООН спонукати уряд і повстанцвів погодитись на план щодо майбутнього Сирії.

Містура сказав, що він вірить у те, що в ході переговорів, які схвалила Рада Безпеки ООН, обидві сторони можуть звузити свої відмінності. Вони, серед іншого, передбачають схвалення нової конституції і проведення виборів.

Тим часом викладач Університету Нового Південного Уельсу (Австралія) Антоні Біллінґслі заявив, що, беручи до уваги поступ, який, при підтримці Росії та Ірану, зробили сирійські збройні сили, надії повстанців на усунення режиму Башара аль-Асада від влади – нереалістичні.

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