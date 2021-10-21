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Одна з останніх військових баз США в Сирії постраждала від нападу

Фото: воєнні машини Іраку на базі поблизу Аль-Танф

База на півдні Сирії, яку використовують американські військові, в середу постраждала від атаки, здійсненої за допомогою дронів, підтвердили в Пентагоні.

Речник Центрального командування США капітен Біллу Урбан назвав напад "умисним і координованим".

"На основі початкових повідомлень, під час атаки використовувались як безпілотники, так і непрямий вогонь", - додав він.

Американські посадовці заявили про відсутність жертв. Урбан додав, що триває розслідування нападу а також відбувається спілкування з союзниками та партнерами, щоб підтвердити можливу наявність постраждалих з їхнього боку.

База Аль-Танф, розташована в Сирії поблизу кордону з Іраком та Йорданією, США використовували для протистояння Ісламській державі.

В цій статті використано інформацію ​ The Associated Press, Agence France-Presse, and Reuters, "Голосу Америки".

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