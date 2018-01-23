Сирійські повстанці: турецька операція – наша відплата курдам

Повстанські сили вважають, що курди зрадили їх, ставши на бік Асада в боротьбі за Алеппо



Для тисяч сирійських повстанців, які борються разом з турецькими силами на півночі Сирії в рамках операції «Оливкова гілка», кожне відбите у курдських формувань село - розплата за те, що вони розглядають як вчинену курдами зраду в боротьбі проти сирійського президента Башара Асада.



За словами турецької влади, мета розпочатої в суботу операції - створити 30-кілометрову зону безпеки для захисту кордонів Туреччини від сирійських курдських сепаратистів, яких Анкара вважає терористами, пов'язаними з Робочою партією Курдистану (РПК), і які багато років борються з турецькими військами на південному сході країни.



На думку аналітиків, більш масштабна мета Туреччини - спробувати викликати розкол між США і загонами народної самооборони (YPG) - курдським угрупованням, яке є одним з ключових союзників Вашингтона в боротьбі з «Ісламською державою». Турецький уряд вважає їх відгалуженням РПК.



Однак участь сирійських повстанців в турецькій операції має вагомий особистий елемент - відплата.



Багато повстанців, які співпрацюють з Туреччиною родом із сільських районів на півночі Сирії. Для них боротьба за контроль над північним курдським анклавом Афрін і прилеглими арабськими селами є помстою за дії YPG, які, на їхню думку, в лютому 2016 року діяли з силами Асада і Росії під час наступу на Алеппо.



В ході наступальної операції YPG скористалися можливістю захопити ряд арабських населених пунктів на півночі Сирії, на південний схід від Афрін, в тому числі місто Телль-Ріфаат, яке традиційно знаходилося під контролем арабів.



«Проблема не тільки в тому, що курдські бійці співпрацювали з сирійським режимом і Росією під час битви за Алеппо, але і в тому, що YPG спалили десятки арабських сіл і залишили без даху над головою їх мешканців», - зазначає генерал повстанських сил Салім Ідріс.



Втрата Телль-Ріфаата стала катастрофою для сирійських повстанців, позбавивши їх можливості створити лінію оборони.



Міжнародна реакція на втручання Туреччини свідчить про складність інтересів причетних сторін.



Росія, судячи з усього, схвалила крок Анкари. Перед початком операції «Оливкова гілка» російських військових радників вивезли з Афріна. У понеділок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив: «Ми обговорили це з Росією і досягли домовленості».



Курди покладають провину на Дамаск, офіційно засудивши турецьку інтервенцію, і на Москву, що уклала з Ердоганом угоду, в рамках якої турецький лідер закриє очі на наступальну операцію Асада в сусідньому Ідлібі, останньому оплоті повстанців, в той час як вони нададуть йому свободу дій щодо курдів.



Тим часом союзники Туреччини по НАТО, за ознаками, розходяться в поглядах щодо того, як реагувати на дії Анкари.



Міністр оборони США Джим Маттіс попереджає, що наступальна операція Туреччини проти YPG відволікає увагу від боротьби з ІДІЛ і джихадісти можуть цим скористатися.



Турецька інтервенція почалася лише через кілька тижнів після того, як Вашингтон заявив, що планує формувати, тренувати і озброювати прикордонний контингент, який складається переважно з курдів, щоб допомогти стабілізувати північ Сирії. Анкара засудила це рішення, заявивши, що ці сили можуть використовуватися курдами для створення автономного регіону на кордоні з Туреччиною.

Дивіться також: Скандалом завершився виступ віце-президента США в парламенті Ізраїлю