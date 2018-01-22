Туреччина посилює операцію проти курдської міліції в північному районі Сирії

Турецькі війська в понеділок обстріляли північний район Сирії, продовжуючи кампанію проти курдського воєнізованого угруповання YPG в районі Афрін. Офіційні особи кажуть, що операція швидко закінчиться.

Курдські загони народної самооборони в Сирії також повідомили про сутички з турецькими силами в північно-західному районі Афрін.

Заступник прем’єр-міністра Туреччини Мехмет Шимшек заявив у додаток до короткого брифінгу, що військова наступальна операція служить зменшенню загрози тероризму для Туреччини.

Анкара звинувачує Курдські загони народної самооборони YPG, які контролюють Афрін, що вони пов’язані з повстанцями на території Туреччини. Однак ця міліція є партнером Сполучених Штатів у війні проти «Ісламської держави».

Прем’єр-мінінстр Туреччини Біналі Їлдирим каже, що, що метою операції є встановтити зони безпеки шириною в 30 кілометрів в районі Афрін, щоб захистити турецькі міста від атак.

Їлдирим заявив, що ракетна атака в суботу на турецьке прикордонне місто Кіліс підкреслює потребу зони безпеки. Під час атаки були пошкоджені два житлові будинки, святиня і одна особа була легко поранена.

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