Bloomberg: Новий пакет допомоги США Україні обсягом $2 млрд зміцнить ППО 

Федеральне велике журі присяжних південного американського штату Флорида прийняло безпрецедентне рішення, і висунуло звинувачення проти колишнього президента США Дональда Трампа. Трамп став першим екс-президентом США, якому висунуто обвинувачення на федеральному рівні.

Документ із семи пунктів, текст якого не було оприлюднено, включає звинувачення проти Трампа у порушенні федеральних законів, які забороняють несанкціоноване зберігання "інформації про національну оборону". За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Трамп підтвердив звинувачення на своїй платформі соціальних мереж Truth Social, заявивши, що його викликали з'явитися до суду в Маямі у вівторок.

"Корумпована адміністрація Байдена повідомила моїм адвокатам, що мені пред’явлено звинувачення, здається у зв’язку з Boxes Hoax", – написав Трамп, мабуть, натякаючи на коробки з секретними урядовими документами, вилучені ФБР у його маєтку у Флориді в серпні минулого року.

У відеозаяві Трамп заявив, що адміністрація президента Джо Байдена використовує Міністерство юстиції та ФБР для атак на нього.

"Я невинна людина, я невинна людина, — сказав Трамп. - Не можна допустити, щоб це тривало, бо це розриває нашу країну на шматки".

Завзяті прихильники Трампа згуртувалися навколо колишнього президента.

У короткій заяві конгресмен Джим Джордан, республіканець від Огайо та голова юридичного комітету Палати представників, написав: "Це сумний день для Америки. Хай Бог благословить президента Трампа".

Трамп фігурує в низці судових справ, в той час, як він намагається повернутися на посаду після поразки Байдену на переобранні у 2020 році.

У квітні велике журі Мангеттена висунуло Трампу державні звинувачення у фальсифікації ділових записів з метою приховати виплату за мовчання зірці фільмів для дорослих, під час виборчої кампанії в 2016 році. Трамп заперечує свою провину у цій справі.

Нові обвинувачення, хоч і шкодять його політичним амбіціям, не заважають Трампу балотуватися на другий термін у Білому домі.

Фактично, зазначив колишній федеральний прокурор Джон Малкольм, немає законів, які б заборонили йому балотуватися, навіть якщо його засудять.

"Були люди, які балотувалися на посади з тюремних камер", — сказав Малкольм.

У 2002 році колишній конгресмен Джим Трафікант балотувався на своє старе місце в Конгресі, відбуваючи тюремне ув'язнення за корупцію.

Адвокат Трампа Джеймс Трасті заявив каналу новин CNN, що звинувачення включають умисне збереження інформації про національну оборону, перешкоджання правосуддю, неправдиві заяви та змову.

Звинувачення у зборі, передачі або втраті інформації про національну оборону без дозволу тягне за собою максимальне потенційне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

У 2019 році Гарольда Мартіна III, колишнього співробітника Агентства національної безпеки, було засуджено до дев’яти років ув’язнення після того, як він визнав себе винним за одним пунктом звинувачення в умисному зберіганні інформації про національну оборону.

Перешкоджання федеральному розслідуванню шляхом знищення, зміни або фальсифікації записів карається до 20 років.

Еван Коркоран, адвокат Трампа, не відповів одразу на запит Голосу Америки про коментар.

Міністерство юстиції вело розслідування щодо Трампа з початку минулого року після того, як Національний архів повідомив правоохоронним органам, що колишній президент тримав сотні конфіденційних урядових документів на своєму курорті у Флориді та перешкоджав спробам уряду їх повернути.

Пізніше Трамп передав кілька десятків документів, але його запідозрили у зберіганні більшої кількості.

Потім ФБР провело обшук у резиденції Трампа Мар-а-Лаго в серпні 2022 року, вилучивши понад 100 секретних документів. Обшук, який отримав широкий розголос, розкритикували республіканці.

Загалом прокуратура вилучила у Трампа понад 300 секретних державних документів, у тому числі документи з позначкою "цілком таємна/чутлива інформація", що є найвищим рівнем секретності.

Уряд зберігав вміст документів в таємниці, але в судових документах прокурори написали, що неправильне поводження з ними може загрожувати національній безпеці США.

Документи, надіслані різними агентствами, включаючи ЦРУ, ФБР і Агентство національної безпеки, стосуються питань національної безпеки, таких як ракетна програма Китаю та Ірану.

Джордан Штраус, колишній чиновник Міністерства юстиції, який є керуючим директором консалтингової фірми Kroll, назвав звинувачення Трампа "видатним моментом в історії та найважливішою справою, яку коли-небудь порушувало Міністерство юстиції".

Звинувачення Трампу висувається в той момент, коли ще один спеціальний прокурор, Роберт Гур, розслідує роботу Байдена з секретними документами пид час його перебування на посаді віце-президента.

Документи виявили минулого року в колишньому офісі Байдена у Вашингтоні та його будинку в Делавері.

Адвокати Байдена заявили, що документи передали урядовцям, щойно їх знайшли.

Навіть якщо виявиться, що Байден неправильно поводився з конфіденційними документами, йому навряд чи загрожуватиме кримінальна відповідальність через політику Міністерства юстиції не висувати звинувачення проти чинного президента, сказав Штраус.

"Я думаю, що найбільш вірогідним результатом розслідування спецпрокурора щодо президента Байдена, є доповідь, у якій заявлять щось на кшталт: "Ми б рекомендували або не рекомендували висувати обвинувачення, якби це не був президент", — сказав Штраус.

Колишній віце-президент Майк Пенс також привернув увагу через зберігання секретних документів, але минулого тижня Міністерство юстиції повідомило йому, що розслідування закрито і звинувачення не будуть висуватись.

До роботи над статтею долучились кореспонденти Голосу Америки Стів Герман, Джефф Селдін і Кетрін Гіпсон.