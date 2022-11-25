Німеччина обговорює із союзниками ідею Польщі передати системи "Патріот" Україні

БЕРЛІН/ВАРШАВА, 25 листопада (Reuters) – Німеччина заявила в п’ятницю, що обговорює із союзниками прохання Польщі спрямувати німецьку систему протиповітряної оборони “Патріот” в Україну після того, як глава НАТО припустив, що військовий альянс не буде проти такого кроку.

"Ми говоримо з нашими союзниками про те, як діяти щодо пропозиції Польщі", - сказав представник німецького уряду журналістам у Берліні.

Берлін запропонував Варшаві систему “Патріот”, щоб допомогти захистити свій повітряний простір після того, як минулого тижня в Польщі впала ракета, яка вбила двох людей. Пізніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак звернувся до Німеччини з проханням направити систему в Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що таке розгортання має бути рішенням окремих країн, беручи до уваги правила щодо кінцевих користувачів.

"Конкретні рішення щодо конкретних систем є національними рішеннями", - сказав він журналістам у Брюсселі.

“Іноді існують угоди щодо кінцевого використання та іншого, тому потрібно консультуватися з іншими союзниками. Але врешті-решт це (рішення) мають прийняти національні уряди», – додав він.

Коментарі Столтенберга надійшли після того, як у четвер міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що для спільного використання підрозділів “Патріот” Німеччини за межами території НАТО потрібне попередні обговорення з НАТО та союзниками.

Патріоти виробляє американська компанія Raytheon (RTX.N).

У п'ятницю польський президент заявив, що Німеччина вирішуватиме, де дислокувати свої підрозділи протиповітряної оборони “Патріот”, додавши, що для безпеки Польщі було б краще, якби вони були на українській території поблизу кордону.

«З військової точки зору було б найкраще, якби вони були розташовані в Україні, щоб також захищати польську територію, тоді вони захищали б як Україну, так і Польщу найбільш ефективно, — сказав Анджей Дуда на прес-конференції в Каунасі, Литва. - Але рішення залишається за німецькою стороною».

На полях навчань НАТО на північному сході Польщі Блащак розкритикував Берлін, сказавши, що був здивований ідеєю, що німецькі «Патріоти» можуть бути надто просунутими, щоб їх перекинути в Україну.

"Це старі “Патріоти”, польська версія є найновішою. Твердження, що старі німецькі "Патріоти" дуже просунуті, не відповідають дійсності", - сказав він.