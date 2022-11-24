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Намір Польщі передати Україні системи ППО "Патріот" критикують всередині країни
WARSAW, Польща (AP) — Уряд Польщі стверджує, що протиракетну систему, яку Німеччина запропонувала відправити Польщі, потрібно натомість передати Україні. Цю пропозицію, ймовірно, не сприймуть в Берліні, бо це значно посилить роль НАТО в Україні.
Відповідь Польщі на пропозицію Берліна вітають в Україні, яка відчайдушно намагається захистити свій повітряний простір, в той час, як ракетні обстріли Росії призводять до знеструмлення в країні.
Але в Польщі критики популістської правлячої партії звинуватили уряд в тому, що вона жертвує безпекою країни через війну в Україні заради внутрішньополітичної боротьби, що користується антинімецькими настроями для короткострокової вигоди.
Щоденник Rzeczpospolita назвав нову пропозицію лідерів Польщі «шокуючою», стверджуючи, що вона вимагатиме відправки німецьких солдатів, які керуватимуть системою, в Україну, і "це, у свою чергу, втягне НАТО в пряме зіткнення з Росією, якого Альянс намагався уникнути з самого початку".
«Ця пропозиція впливає на довіру до Польщі і, найгірше, на її безпеку. Німці отримують чіткий сигнал, що ми не хочемо їхньої допомоги, тому оборонний потенціал польського неба буде нижчим, — написав заступник головного редактора Міхал Шулджинський. - У найгіршій війні в Європі з 1945 року це непростима помилка».
Популістська правляча партія Польщі, яка наступного року йде на перевибори із меншою популярністю, через 18% інфляції, посилює антинімецькі меседжі, які протягом тривалого часу складали основу передвиборчої риторики партії. Лідер партії Ярослав Качинський намагався пов’язати своїх внутрішніх опонентів, зокрема Дональда Туска, колишнього лідера ЄС, з Німеччиною, заявивши в неділю, що якщо партія Туска переможе наступного року, Польща опиниться «під німецьким черевиком».
Коли Німеччина запропонувала Варшаві літаки Eurofighter і ракетні батареї ППО "Патріот", міністр оборони Польщі Маріуш Блащак спочатку сказав, що цю пропозицію він прийме із «задоволенням». Пропозиція надійшла після того, як 15 листопада в Польщі поблизу кордону з Україною, впав снаряд, який призвів до загибелі двох осіб.
Але настрій Польщі змінився після того, як у середу Качинський дав інтерв’ю державному інформаційному агентству PAP, заявивши, що пропозиція «цікава», але «для безпеки Польщі було б найкраще, якби Німеччина передала обладнання українцям».
Відтоді і Блащак, і прем'єр-міністр Матеуш Моравецький повторюють позицію Качинського, який керує урядом країни з-за лаштунків.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого НАТО посилило оборону вздовж свого східного флангу, а Польща працювала над зміцненням власної армії.
НАТО розгорнуло батареї США "Патріот" в Польщі, батареї "Патріот" Німеччини в Словаччині, а також відповідну французьку систему в Румунії.
Політика НАТО полягає в тому, щоб не брати безпосередньої участі у війні та розгортати батареї лише для захисту країн-членів.
Роздмухування антинімецьких настроїв давно використовують для отримання голосів у Польщі. Старші поляки все ще несуть у собі травму жорстокості, заподіяної Польщі Німеччиною під час Другої світової війни. Під час виборчої кампанії Польща вимагає від Німеччини 1,3 трильйона доларів репарацій за час війни — які Берлін каже, що не заплатить.
Качинський також звинувачує Німеччину в підтримці зусиль Європейського Союзу із захисту верховенства права в Польщі шляхом припинення фінансування.
Тим часом вторгнення Росії в Україну посилило напругу. Польща тривалий час критикувала газові угоди Німеччини з Росією, а також критикувала вагання Німеччини щодо надання зброї Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії.
У Польщі деякі критики зазначали, що уряд не лише відмовлявся від посиленого військового захисту, але й не підтримував критично важливе фінансування ЄС, надання мільярдів євро затримувалось, через відмову уряду дотримуватися вказівок ЄС щодо захисту незалежності суддів.
Марчін Кірвінскі з опозиційної партії «Громадянська платформа» сказав, що Качинський «збожеволів» через «відмову» від ракет Patriot і фінансування ЄС «під час війни та кризи».
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Вірменія різко розкритикувала керований Росією безпековий альянс
ЄРЕВАН. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкритикував очолювану Росією Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ) за відмову підтримати Вірменію проти «агресії Азербайджану».
Виступаючи на саміті ОДКБ в Єревані 23 листопада, Пашинян сказав, що його «пригнічує те, що членство Вірменії в ОДКБ не стримало агресію Азербайджану». За його словами, це завдало "великої шкоди іміджу ОДКБ як у нашій країні, так і за кордоном".
Вірменія попросила військової допомоги у вересні після того, як між двома кавказькими сусідами спалахнули смертоносні зіткнення, але ОДКБ лише відправила свого генерального секретаря в зону конфлікту та запропонувала створити робочу групу для аналізу ситуації.
Шість країн — Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Росія — входять до ОДКБ, створеної в жовтні 2002 року.
Пашинян заявив, що його країна підтримала члена ОДКБ Казахстан на початку січня, одразу, коли президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попросив війська ОДКБ увійти в його країну після безпрецедентних антиурядових протестів.
«Вірменія завершує своє головування в ОДКБ. Хоча це ювілейний рік [для ОДКБ], для Вірменії він був зовсім не ювілейним. За останні два роки на країну-члена ОДКБ було здійснено напад Азербайджаном щонайменше тричі, і фактично до цього часу ми не отримали жодної реакції з боку ОДКБ щодо агресії Азербайджану, що є великим ударом по іміджу ОДКБ», – сказав Пашинян.
Вірменія заявляє, що десятки квадратних кілометрів її суверенної території були захоплені Азербайджаном під час військового конфлікту між двома країнами в травні 2021 року, у листопаді 2021 року та у вересні цього року.
Пізніше 23 листопада Пашинян зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту в Єревані, щоб обговорити двосторонні відносини та регіональні питання.
Повідомляється, що на початку зустрічі Пашинян зазначив, що в ОДКБ не вдалося досягти консенсусу з усіх питань порядку денного саміту.
Під час саміту Пашинян заявив, що він не готовий підписати проекти документів щодо «спільних заходів щодо надання допомоги Вірменії», які, за його словами, не знімають стурбованості Єревана щодо політичної позиції ОДКБ щодо вірмено-азербайджанського конфлікту.
«За цих умов відсутність чіткої політичної оцінки ситуації та неприйняття вищезазначеного рішення може не лише означати відмову ОДКБ від союзницьких зобов’язань, але також може бути витлумачено Азербайджаном як зелене світло з боку ОДКБ для подальшої агресії проти Вірменії», – сказав Пашинян на саміті.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ОДКБ є «необхідною» організацією, чиї послуги «дуже потрібні» для вирішення регіональних конфліктів.
"Дуже важливо, щоб Вірменія та Азербайджан домовилися про мирний договір", - сказав Пєсков, який супроводжував Путіна в Єревані. «Це наше головне завдання. І ми всі маємо зробити все можливе, щоб це відбулося», — сказав він журналістам після саміту.
Під час зустрічі з Путіним Пашинян порушив питання дотримання домовленостей, досягнутих Вірменією та Азербайджаном за посередництва президента Росії.
«Це дуже важливі питання, які, звичайно, ми повинні обговорити, так само як нам потрібно обговорити порядок денний, який, ми сподіваємося, призведе до міцного миру в нашому регіоні», - сказав Пашинян.
Путін, як цитує Кремль, наголосив на союзницькому характері російсько-вірменських відносин, які, за його словами, мають «глибоке коріння».
У своєму виступі на саміті російський лідер зазначив, що зустріч лідерів Росії, Вірменії та Азербайджану в Сочі, Росія, 31 жовтня та їхня спільна заява після цього створили «хорошу основу для майбутніх компромісів» між Єреваном і Баку.
Путін заявив, що лише шляхом послідовного виконання домовленостей про делімітацію кордонів, розблокування транспортних сполучень і вирішення гуманітарних проблем можна досягти нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном.
Ми сподіваємося, що це врешті-решт прокладе шлях до мирного договору між Єреваном і Баку», - сказав Путін.
Перед самітом сотні активістів, які представляють громадянське суспільство та демократичні інституції, зібралися 23 листопада в центрі Єревана, вимагаючи виходу Вірменії з ОДКБ. Серед демонстрантів були громадяни України, які протестували проти неспровокованого вторгнення Росії в Україну.
Лідери держав-членів ОДКБ – Путін, Пашинян і Токаєв, а також Олександр Лукашенко з Білорусі, Садир Джапаров з Киргизстану та Емомалі Рахмон з Таджикистану – зустрілися у столиці Вірменії, в той час, як Росія продовжує обстрілювати українські міста ракетами і цілисть в енергетичну інфраструктуру.
На саміті стало відомо, що на посаді генсека ОДКБ білоруського політика Станіслава Зася замінить казахстанський політик Імангалі Тасмагамбетов.
65-річний Тасмагамбетов, який був відомий як один із найвірніших людей колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, раніше був прем’єр-міністром Казахстану, віце-прем’єр-міністром, мером столиці Казахстану Астани та найбільшого міста країни, Алмати.
Його останньою офіційною посадою була посада посла у Росії, яку він обіймав до того, як у 2019 році оголосив про відставку.
В статті використано повідомлення казахської служби Радіо Свобода та AFP
- Голос Америки
"Спроба Росії деморалізувати українців знову зазнає провалу" - Білий дім про обстріли енергооб'єктів
Нові удари Росії по енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах України є навмисною спробою "збільшити страждання та кількість смертей українських чоловіків, жінок та дітей", заявила Едрієнн Вотсон, речниця Ради з нацбезпеки США. Своїми діями Росія вказує, що готова збільшити ризик ядерного інциденту, що може мати наслідки не ліше для України, але і для регіону, йдеться в заяві, опублікованій на саті Білого дому в середу.
Посадовиця вказала на нову оборонн упідтримку США, обсягом 400 мільйонів доларів, що включатиме додаткові боєприпаси, здатні допомогти Україні проти цих загроз, а також гуманітарну допомогу, що включає більше 250 мільйонів доларів допомоги на утеплення, розподіл палива для обігріву, генераторів, ковдр та ремонтних матеріалів.
"Росія продовжує недооцінювати силу та рішучість українського народу і її спроби деморалізувати його знову зазнають провалу", - заявила посадовиця.
Згідно з інформацією українського уряду, через обстріли в середу, 10 цивільних загинуло, 50 зазнало поранень, вісім енергооб'єктів постраждало від обстрілів, всі чотири українські АЕС не постачали струм до енергомережі.
В середу президент України Володимир Зеленський виступив на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН із закликом засудити "всі форми енергетичного терору". Він також закликав прийняти український план миру, надати Україні системи протиповітряної оборони.
ООН засуджує ці напади і вимагає від Росії "негайно припинити такі дії", заявила під час засідання в середу Розмарі ДіКарло, заступниця генсека ООН з політичних питань та миротворчості. Вона підтвердила, що напади на цивільних та інфраструктуру заборонені міжнародним правом.
Президент Франції Еммануель Макрон назвав російські обстріли "воєнними злочинами". "Україна зазнала масованих обстрілів сьогодні, що залишило більшу частину країни без води та струму, - написав він у Twitter в середу. - Удари по цивільній інфраструктурі не можуть залишитись без покарання".
Країни НАТО занепокоєні, через зменшення власних запасів зброї
Союзники України занепокоєні тим, що військова допомога Україні спорожнює їхні власні склади зброї, залишаючи їх без достатніх засобів для власної оборони у випадку необхідності, повідомляє американське спеціалізоване видання Defense News з посиланням на виступи чиновників країн НАТО під час нещодавніх обговорень на безпековому форумі в канадському Галіфаксі.
Як повідомляє видання, керівники НАТО, які відправили до України зброї та боєприпасів на мільярди доларів, нині побоюються, що якщо вони відправлять більше зброї в Україну, їм може не вистачити засобів відбити атаку Москви, якщо вона нападе вже на них.
Як пише американське видання, європейські країни все більше прагнуть дбати про власну безпеку, а не покладатися на те, що її забезпечать американці, як це було протягом минулих десятиліть, коли небезпека здавалася мінімальною.
Як каже Defense News, рішення, які ухвалять керівники НАТО, можуть мати наслідки для їхньої власної безпеки та для боротьби України проти російської агресії.
Найбільше бракує боєприпаісв – американський генерал
Видання наводить слова голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, який сказав, що найбільший дефіцит країни НАТО відчувають в категорії боєприпасів.
«Коли ви продовжуєте передавати боєприпаси Україні і потрібно оцінити ризик, який це становить для вашої власної готовності, потрібно враховувати цю загрозу», – сказав адмірал Бауер під час дискусій на Міжнародному форумі безпеки, що цими вихідними проходив у містечку Нова Шотландія, що в канадській провінції Галіфакс.
Cоюзники опинилися перед тими ж проблемами. Канада надала допомоги Києву вже на 3 мільярда 400 мільйонів доларів, і за словами прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, надасть Україні військової допомоги ще 500 мільйонів доларів найближчим часом.
Але після того, як Канада відправила в Україну гаубиці M777 і понад 25 000 артилерійських снарядів, начальник штабу оборони Канади генерал Вейн Ейр, каже, що «не може спати по ночах», як цитує його слова Defense News. Генерала непокоїть питання, скільки він ще може відправити допомоги Україні, а скільки має залишити на потреби його власної армії.
«Це постійний розрахунок того, куди ми можемо дати і що нам потрібно зберегти для формування наших сил, для майбутніх непередбачених ситуацій і що промисловість може виробити», – цитує Ейра Defense news.
Для менших країн передача зброї Україні створює ще більші проблеми. Згідно з даними, які нещодавно навело агентство Associated Press, Естонія надала Україні еквівалент однієї третини свого оборонного бюджету. Німецький Кільський інститут підрахував, що Норвегія надала понад 45% свого запасу гаубиць, Словенія – майже 40% своїх танків, а Чеська Республіка – близько третини своїх реактивних систем залпового вогню.
Видання Defense News наводить приклад Нідерландів, країни, яка надіслала Україні боєприпаси для 155-мм гаубиць і ракет ППО на суму понад 800 мільйонів доларів.
Після цього начальник оборони Нідерландів генерал Онно Айхельсхайм, сказав, що тепер його країні складно утримати запаси зброї на обіцяному рівні, згідно зі зобов’язаннями перед партнерами по НАТО. На щастя, додав генерал, замовлення промисловості вони зробили ще рік тому.
Проблеми з промисловістю: те саме за більші гроші
Європейські військово-промислові компанії кажуть, що забагато країн НАТО намагаються замовити зброю одночасно, пише Defense News. Канадський генерал Ейр каже, що побував на військових підприємствах, і побачив, що навіть виробничі лінії потребують переоснащення, щоб виробляти потрібні зразки зброї у великій кількості. Тиск зростає, коли існують «дуже складні ланцюжки постачання, особливо необхідних складових частин боєприпасів».
З іншого боку, як пише Defense News, американський генерал Бауер скаржиться на промислові компанії за те, що після того, як члени НАТО збільшили військові бюджети у відповідь на вторгнення Росії в Україну в 2014 році, виробники підняли ціни, але не розширили свої виробничі лінії.
Представники промисловості, яких цитує Defense news, натомість кажуть, що вони є комерційними компаніями, і якщо вони збільшаться виробництво, не маючи впевненості, що контракти будуть продовжуватися, вони можуть прогоріти. Тому вони чекають чітких сигналів від військових відомств, у тому числі від Пентагона.
За оцінками військових аналітиків, Росії також бракує зброї. Але, як попереджав раніше міністр оборони Естонії Ганно Певкур, Кремль може змусити свої заводи працювати цілодобово.
Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін, пообіцяв, що союзники допоможуть Україні створити перевагу на полі бою.
Як повідомляв «Голос Америки», Білий дім планує наступного року надати Україні допомоги ще на суму майже 38 мільярдів доларів, і очікується, що майже 22 мільярди доларів буде скеровано на озброєння для України та поповнення запасів Пентагону. Як кажуть оглядачі, якщо Конгрес підтримає це асигнування, це збільшить виробництво зброї в США до рівня, небаченого з часів холодної війни.
Євросоюз «пришвидшує» роботу над новими санкціями проти Росії
Урсула фон дер Ляєн, яка очолює Європейську комісію, виконавчий орган Європейського Союзу заявила, що нові бомбардування українських цивільних об’єктів підштовхує ЄС до пришвидшеного подальшого розширення санкцій щодо Росії.
Більша частина Києва та багато інших українських міст залишалися в ніч з 23 на 24 листопада без струму і місцями без води, внаслідок ще одного ракетного обстрілу з боку Росії зосередженого на об’єктах інфраструктури, зокрема на електростанціях і трансформаторних станціях.
Ми не перепочиватимемо допоки Україна переможе Путіна в цій незаконній і варварські війні.Урсула фон дер Ляєн
Через проблеми в українській електромережі від неї були відключені всі атомні електростанції України та багато інших генеруючих об’єктів і знеструмлення зазнала також сусідня Молдова.
Президент Франції Еммануель Макрон назвав російські дії «злочинами війни, які не можуть залишатися безкарними».
Французький президент пообіцяв, що на спеціальній конференції у Парижі 13 грудня «ми мобілізуємо міжнародну підтримку України, щоб допомогти їй залишатися стійкою і гарантувати доступ до енергії. Ми не забудемо Молдову, яка також вражена перебоями з електропостачанням».
«Ми наполегливо працюємо, щоб вдарити Росію в болючі місця, щоб зменшити її здатність далі воювати проти України. І сьогодні я можу оголосити, що ми на повній швидкості працюємо над 9-тим пакетом санкцій», - заявила Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції у Фінляндії 24 листопада.
Вона також висловила впевненість, що «дуже швидко» ЄС і G7 з партнерами узгодять обмеження ціни на російську нафту.
«Ми не перепочиватимемо допоки Україна не переможе Путіна в цій незаконній і варварській війні», - проголосила Урсула фон дер Ляєн.
Заяви Урсули фон дер Ляєн пролунали на наступний день після того, як Європейський парламент ухвалив постанову, назвавши Росію державою, яка підтримує і застосовує тероризм.
В парламентській постанові міститься заклик до структур ЄС та європейських урядів якомога швидше запровадити додаткові санкції проти Москви, а також ізолювати Росію в міжнародних організаціях.
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