Намір Польщі передати Україні системи ППО "Патріот" критикують всередині країни

WARSAW, Польща (AP) — Уряд Польщі стверджує, що протиракетну систему, яку Німеччина запропонувала відправити Польщі, потрібно натомість передати Україні. Цю пропозицію, ймовірно, не сприймуть в Берліні, бо це значно посилить роль НАТО в Україні.

Відповідь Польщі на пропозицію Берліна вітають в Україні, яка відчайдушно намагається захистити свій повітряний простір, в той час, як ракетні обстріли Росії призводять до знеструмлення в країні.

Але в Польщі критики популістської правлячої партії звинуватили уряд в тому, що вона жертвує безпекою країни через війну в Україні заради внутрішньополітичної боротьби, що користується антинімецькими настроями для короткострокової вигоди.

Щоденник Rzeczpospolita назвав нову пропозицію лідерів Польщі «шокуючою», стверджуючи, що вона вимагатиме відправки німецьких солдатів, які керуватимуть системою, в Україну, і "це, у свою чергу, втягне НАТО в пряме зіткнення з Росією, якого Альянс намагався уникнути з самого початку".

«Ця пропозиція впливає на довіру до Польщі і, найгірше, на її безпеку. Німці отримують чіткий сигнал, що ми не хочемо їхньої допомоги, тому оборонний потенціал польського неба буде нижчим, — написав заступник головного редактора Міхал Шулджинський. - У найгіршій війні в Європі з 1945 року це непростима помилка».

Популістська правляча партія Польщі, яка наступного року йде на перевибори із меншою популярністю, через 18% інфляції, посилює антинімецькі меседжі, які протягом тривалого часу складали основу передвиборчої риторики партії. Лідер партії Ярослав Качинський намагався пов’язати своїх внутрішніх опонентів, зокрема Дональда Туска, колишнього лідера ЄС, з Німеччиною, заявивши в неділю, що якщо партія Туска переможе наступного року, Польща опиниться «під німецьким черевиком».

Коли Німеччина запропонувала Варшаві літаки Eurofighter і ракетні батареї ППО "Патріот", міністр оборони Польщі Маріуш Блащак спочатку сказав, що цю пропозицію він прийме із «задоволенням». Пропозиція надійшла після того, як 15 листопада в Польщі поблизу кордону з Україною, впав снаряд, який призвів до загибелі двох осіб.

Але настрій Польщі змінився після того, як у середу Качинський дав інтерв’ю державному інформаційному агентству PAP, заявивши, що пропозиція «цікава», але «для безпеки Польщі було б найкраще, якби Німеччина передала обладнання українцям».

Відтоді і Блащак, і прем'єр-міністр Матеуш Моравецький повторюють позицію Качинського, який керує урядом країни з-за лаштунків.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого НАТО посилило оборону вздовж свого східного флангу, а Польща працювала над зміцненням власної армії.

НАТО розгорнуло батареї США "Патріот" в Польщі, батареї "Патріот" Німеччини в Словаччині, а також відповідну французьку систему в Румунії.

Політика НАТО полягає в тому, щоб не брати безпосередньої участі у війні та розгортати батареї лише для захисту країн-членів.

Роздмухування антинімецьких настроїв давно використовують для отримання голосів у Польщі. Старші поляки все ще несуть у собі травму жорстокості, заподіяної Польщі Німеччиною під час Другої світової війни. Під час виборчої кампанії Польща вимагає від Німеччини 1,3 трильйона доларів репарацій за час війни — які Берлін каже, що не заплатить.

Качинський також звинувачує Німеччину в підтримці зусиль Європейського Союзу із захисту верховенства права в Польщі шляхом припинення фінансування.

Тим часом вторгнення Росії в Україну посилило напругу. Польща тривалий час критикувала газові угоди Німеччини з Росією, а також критикувала вагання Німеччини щодо надання зброї Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії.

У Польщі деякі критики зазначали, що уряд не лише відмовлявся від посиленого військового захисту, але й не підтримував критично важливе фінансування ЄС, надання мільярдів євро затримувалось, через відмову уряду дотримуватися вказівок ЄС щодо захисту незалежності суддів.

Марчін Кірвінскі з опозиційної партії «Громадянська платформа» сказав, що Качинський «збожеволів» через «відмову» від ракет Patriot і фінансування ЄС «під час війни та кризи».