Ситник про оголошення в розшук Дубілета: “На жаль, термін погодження підозри був дуже тривалим"

Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник розповів, що НАБУ вживає всіх заходів щодо розшуку підозрюваних у справі розкрадання коштів “Приватбанку”, які перебувають за кордоном. І в разі їх затримання, бюро працюватиме над екстрадицією. Про це він сказав, відповідаючи на запитання Голосу Америки про оголошення в розшук колишнього голови правління банку Олександра Дубілета.

Коли були готові документи щодо оголошення підозри, більшість підозрюваних була на території України. Але поки йшов процес узгодження документів, кількість підозрюваних [в Україні] стала зменшуватись.

“На жаль, термін погодження підозри був дуже тривалим. Коли були готові документи щодо оголошення підозри, більшість підозрюваних була на території України. Але поки йшов процес узгодження документів, кількість підозрюваних [в Україні] стала зменшуватись. Навіть прийшлось садити літаки з підозрюваними на борту для того, щоб забезпечити здійснення правосуддя”, - сказав Артем Ситник.

“Щодо тих підозрюваних, які перебувають за межами України, ми будемо вживати всіх заходів щодо їх розшуку і в разі затримання, їх екстрадиції. Але ми тільки на початковому етапі, тому що те, що оголошено - це відносно невеликі епізоди того, що розслідується детективами”, - додав очільник НАБУ.

Напередодні в НАБУ повідомили, що колишнього голову правління Приватбанку Олександра Дубілета оголосили в розшук. Його підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн перед його націоналізацією банку.

В лютому СБУ та НАБУ розвернули літак, який летів за межі України з іншим фігурантом справи на борту. Йдеться про Володимира Яценка, колишнього першого заступника керівника Дубілета, якого підозрюють у тій же справі.

Погодження підозр відбувалось через Генеральну прокуратуру України. Раніше Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала три підозри колишнім топ-посадовцям Приватбанку. Їх підозрюють у розтраті 8 мільярдів гривень.

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