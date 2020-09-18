Китайські літаки наблизились до Тайваню під час візиту американського висопокосадовця - ЗМІ повідомляють про продаж Вашингтоном зброї Тайбею

У п'ятницю Тайвань підняв у повітря винищувачі у відповідь на перетин 18 китайськими літаками середньої лінії Тайванської протоки між країною та материковим Китаєм. Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, Китай раніше заявив про проведення військових навчань та засудив те, що він охарактеризував, як змову, між Тайванем та США. Офіційний Пекін вважає Тайвань частиною своєї території.

У четвер до Тайваню прибув високопоставлений американський чиновник, що є черговою ознакою потепління відносин між Вашингтоном і Тайбеєм.

Заступник держсекретаря США з питань економічного зростання, енергетики і навколишнього середовища Кіт Крак прибув до Тайваню ввечері у четвер. Він представлятиме США на поминальній службі по колишньому президенту Тайваню Лі Денхуей в суботу.

Державний секретар США Майк Помпео назвав дії Китаю "військовою показухою" (military bluster- англ.). Пентагон заявив, що Китай намагається змінити статус кво та переписати історію. Натомість речник Міноборони Китаю назвав дії китайських військових "необхідними заходами спрямованими на поточну ситуацію у Тайванській протоці та захист національного суверенітету та територіальної цілісності".

У четвер американський конгресмен-республіканець Том Тіффані заявив, що "Америка не потребує дозволу від комуністичного Китаю для того, щоб вести розмову із нашими демократичними друзями та партнерами".

Між тим редактор підтримуваного урядом Китаю таблоїду Global Times написав у соціальній мережі, що дії Китаю були підготовкою нападу на Тайвань у разі необхідності. "Якщо державний секретар США, або міністр оборони відвідають Тайвань, винищувачі Народно-визвольної армії Китаю мають пролетіти над островом Тайвань і провести навчання у небі над ним", - відзначив китайський медійник.

Трохи більше місяця тому Тайвань відвідав міністр охорони здоров'я і соцзабезпечення США Алекс Азар.

Азар став найбільш високопоставленим американським чиновником, який відвідав Тайвань за останні десятиліття.

Візити американських посадовців накладаються на повідомлення ЗМІ США про імовірний продваж озброєнь США Тайваню. Як повідомляє The New York Times, йдеться, серед іншого, про продаж ракет, які дозволять тайванським винищувачам уразити цілі у Китаї на значній відставні у разі конфлікту.

"Пропоновані угоди припадають на час, коли президент Трамп та його виборча кампанія намагаються подати, його, як рішуче налаштованого щодо Китаю із наближенням виборів у листопаді", - відзначає видання.

Дивіться також: "Партнерство заради миру": українсько-американські військові навчання відкриті