США закликали мешканців Донбасу бойкотувати "бутафорські "вибори" ОРДЛО

Організовуючи бутафорські "вибори" на Донбасі, Росія роздмухує конфлікт, йдеться в заяві Посольства США в Україні, розміщеній у Twitter.

"В той час як Україна робить позитивні кроки щодо зміцнення миру, Росія роздмухує конфлікт, організовуючи бутафорські "вибори". Жителям східної України слід бойкотувати ці "вибори", які не відповідають ні Мінським угодам, ні українському законодавству", - йдеться в заяві Посольства.

США неодноразово виступали з засудженням проведення так званих виборів і називали їх "очевидно протизаконними" і "грубим порушенням Мінських домовленостей".

Під час спеціального засідання Радбезу ООН в жовтні, група 8 європейських членів Ради безпеки у спільній заяві підтвердила позицію Євросоюзу щодо України, заявила про повну підтримку незалежності та територіальної цілісності України і засудила так звані "вибори" в ОРДЛО.

7 листопада з відповідною заявою про засудження так званих "виборів" виступила і Японія.

"Так звані "вибори", проведення яких планується 11 листопада і які оголошені "ДНР" та "ЛНР", не передбачені Мінськими домовленостями, чи законами і нормативними актами України. Уряд Японії вважає такі дії незаконними і такі односторонні кроки не мусять вживатись", - йдеться в заяві Посольства Японії в Україні.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер привітав заяву Японії про "бутафорські вибори" на сході України.

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