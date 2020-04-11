США і «Талібан» обговорили шляхи зниження насильства в Афганістані

Командувач силами США в Афганістані зустрівся з лідерами воєнізованого руху «Талібан» в рамках двосторонньої угоди про початок мирного процесу, щоб обговорити шляхи зниження насильства у країні. Про це повідомили у суботу обидві сторони.

Суха Шахін, офіційний представник талібів написав у Твіттері про зустріч з американським генералом Скоттом Міллером, який також командує місією НАТО з підтримки невійськових рішень у країні. За словами Шахіна, зустріч відбулася в п'ятницю ввечері у столиці Катару - Досі.

На зустрічі йшлося про необхідність зменшити насильство

Представник «Талібану» повідомив, що у ході переговорів обговорювалися деталі реалізації угоди між США і талібами, підписаної 29 лютого у Досі з метою покласти край війні в Афганістані. Йшлося також про порушення угоди, зокрема, про нічні рейди у районах, де не ведуться бойові дії. Шахін заявив, що таліби «закликали [американських військових] припинити подібні напади».

У недавній заяві американські військові відкинули звинувачення повстанців у порушеннях, зазначивши, що угода дозволяє іноземним військам захищати афганські сили безпеки в разі нападу талібів.

«На зустрічі йшлося про необхідність зменшити насильство», - повідомив «Голосу Америки» представник Збройних сил США.

Угода зобов'язує бойовиків «Талібану» не нападати на іноземні сили під командуванням США, які взяли на себе зобов'язання поступово вийти з Афганістану до липня 2021 року в обмін на гарантії з боку талібів.

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