В Талібані cказали працівницям міської адміністрації Кабула припинити роботу

В Талібані сказали працівницям міської адміністрації Кабула припинити роботу і залишатись вдома. Виняток зроблять лише для тих жінок, яких не зможуть замінити чоловіки, - передає AP. Це стосуватиметься працівниць дизайнерських та інженерних відділів, а також прибиральниць жіночих убиралень.

Про таке рішення оголосив новий міський голова Кабула, Гамбдулла Намоні. За його словами, Талібан вважає необхідними такі міри. Водночас він додав, що остаточного рішення з цього приводу ще немає, - і допоки його не ухвалять, жінки отримуватимуть зарплату.

Після захоплення влади талібами у Афганістані це вже не перший крок, спрямований на утиски прав жінок. Перед цим Талібан оголосив, що учениці середніх та старших класів протягом деякого часу не зможуть повернутись до школи та відновити навчання. Студенткам вищих навчальних закладів повідомили, що тепер заняття відбуватимуться у розділених із чоловіками класах, і що вони зобов’язані дотримуватись суворого ісламського дрес-коду.

В неділю близько десятка жінок у Кабулі вийшли на протест, вимагаючи справедливості. Втім, акція протривала не довше десяти хвилин. Водночас в іншому місці у Кабулі, приблизно тридцять жінок провели прес-конференцію у підвалі. Одна з учасниць - Марзія Ахмаді, активістка та урядова працівниця, яку тепер не допускають до роботи, заявила про вимоги відкрити публічні місця для жінок.

“Це наше право, - сказала Марзія Ахмаді. - Ми хочемо з ними поговорити і сказати їм, що в нас є ті самі права, що й у них”.

AP повідомляє, що наразі по всьому Афганістану багатьом жінкам у різних сферах - як громадського, так і приватного сектору - сказали припинити роботу. При цьому уряд талібів поки що не оголосив єдиної політики з цього приводу.

В матеріалі використані джерела AP.

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