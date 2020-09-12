Таліби і влада Афганістану почали мирні переговори за посередництва Вашингтона - критики кажуть про поступки США Талібану

Ворогуючі афганські угруповання, під впливом США, почали перші в історії прямі мирні переговори з наміром укласти угоду про поділ влади, який врівноважить різні погляди і покладе край кровопролиттю, яке триває в країні протягом десятиліть. Спеціальна церемонія у місті Доха, столиці Катару, ознаменувала початок діалогу між керівниками повстанського руху «Талібан» і урядом Афганістану за посередництва США.

Як відзначає видання The New York Times, мирна угода, якщо її буде досягнуто, може стати першим за кілька поколінь випадком "коли нова форма афганського уряду не буде встановлена під дулом пістолета". "Нинішня модель постала після американського вторгнення, яке повалило жорсткий режим Талібану у 2001-му році, а попередні, включно із радянським вторгненням у 1979-му році, починалась із перевороту, розвалу, або завоювання".

«Сьогодні справді знаменна подія. Афганці, нарешті, вирішили сісти разом за один стіл і намітити новий курс для вашої країни. Це момент, коли можна висловити надію», - сказав державний секретар США Майк Помпео.

Заявивши, що лише афганці повинні визначати майбутню політичну систему для управління своєю країною, Помпео додав, що він сподівається, що результати переговорів будуть поважати права всіх афганців і захищати соціальний прогрес, якого було досягнуто за останні майже два десятиліття.

Деякі критики називають переговори наслідком значних поступок США Талібану.

"США зробили усі поступки і Талібан відчуває себе переможцем", - заявив Хусейн Хаккані, експерт аналітичного центру Hudson Institute (США) виданню The National з ОАЕ, - "Складно уявити, як фактично здавшись Талібану можна принести мир у Афгаінстан.

Під час перебування Талібану при владі за жінками стежили, а шкоди для дівчат були закриті. Сьогодні понад 4 мільйони дівчат ходять до школи, а жінки мают 68 місць у парламенті

Абдулла Абдулла, керівник афганської делегації, сказав на церемонії відкриття, що його команда прибула до міста Доха з «доброю волею і добрими намірами», щоб почати переговори з талібами про припинення 40-річного кровопролиття.

«Ми запевняємо світ, що будемо робити все від нас залежне, щоб внутрішньоафганські переговори завершилися успіхом. Ми прагнемо до незалежного, суверенного, єдиному, розвиненому і вільному Афганістану - Афганістану з системою, влаштованої в традиціях ісламу, в якій всі люди можуть брати участь без дискримінації.

Мулла Абдул Гані Барадар, глава делегації «Талібану», пообіцяв, що представники повстанців вступають у внутрішньоафганский діалог «з повною щирістю», і наголосив на необхідності проявити терпіння з обох сторін. Барадар запевнив, що таліби хочуть, щоб переговори увінчалися успіхом, і бажають бачити Афганістан «незалежним, суверенним, єдиним, розвиненим і вільним». Пізніше Помпео провів окремі зустрічі з Барадару і Абдуллою, на яких також були присутні команди переговірників.

Як повідомляє афганська журналістка Малалі Башір, на переговорах особлива увага приділялась захисту прав жінок.

Народ Афганістану заслуговує жити у мирі та безпеці​

"Під час перебування Талібану при владі за жінками стежили, а шкоди для дівчат були закриті. Сьогодні понад 4 мільйони дівчат ходять до школи, а жінки мают 68 місць у парламенті. Це лише два приклади", - твітує Башір.

Сподівання на результативність переговорів висловлють міжнародні лідери.

"Народ Афганістану заслуговує жити у мирі та безпеці. Я палко сподіваюсь, що сьогоднішні мирні переговори приведуть до більш стабільного та заможного майбутнього і закликаю всі сторони вести переговори з благими намірами", - твітує прем'єр-міністр Об'єднаного Корорівства Борис Джонсон.

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