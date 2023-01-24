Чому Польщі та іншим країнам потрібен дозвіл на передачу німецьких танків Україні?

Білий дім може оголосити про надання Україні танків Abrams вже цього тижня, а Німеччина - відповідно погодиться надати Києву танки Leopard 2, про це у вівторок повідомила низка світових медіа.

При цьому раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припускав, що навіть без згоди Берлінa Варшава може відправити Києву танки німецького виробництва у складі коаліції країн.

Leopard, що, на думку оборонних експертів, найбільше підходять для ЗСУ для їхніх потреб на полі бою, перебувають на озброєнні низки країн НАТО і потребують дозволу Берліна для реекспорту третім країнам, пише Reuters.

ЯКІ ПРАВИЛА РЕЕКСПОРТУ НІМЕЦЬКИХ ТАНКІВ?

Усе бойове озброєння, виготовлене в Німеччині, має сертифікат кінцевого використання. Це означає, що його новий власник потребує згоди Берліна, якщо хоче передати цю зброю іншій країні. Запити на реекспорт зазвичай отримують "зелене світло", якщо озброєння збираються надати іншим членам НАТО або країнам, тісно пов’язаним із Альянсом.

Відповідно до законодавства Німеччини, в дозволі відмовляється, «якщо є підстави припускати, що це суперечитиме прагненню Німеччини підтримувати добрі відносини з іншими країнами».

Це також стосується випадків, коли зброю можуть використати для ведення агресивної війни або коли дозвіл на реекспорт може порушити зобов’язання Німеччини згідно з міжнародним правом.

ЯК УНИКАЮТЬ ДИПЛОМАТИЧНИХ СУПЕРЕЧОК?

Зазвичай країни не подають Берліну напряму офіційний запит на реекспорт. Вони спочатку роблять так званий «попередній запит» і чекають сигналу від Німеччини щодо того, чи готова вона постачати необхідну зброю. Якщо ні, іноземна країна утримується від подання офіційного запиту на реекспорт, щоб не псувати дипломатичні відносини, пояснюють експерти.

Цей механізм означає, що Польща, подавши офіційний запит на реекспорт, може змусити канцлера Німеччини Олафа Шольца публічно повідомити, чи готовий він дозволити Варшаві відправляла танки Leopard в Україну.

ЯКІ НАСЛІДКИ МОЖУТЬ БУТИ, ЯКЩО ТАНКИ ПЕРЕДАДУТЬ БЕЗ ЗГОДИ?

Якщо танки відправлять без згоди Берліна, потенційним наслідком може стати відмова Німеччини постачати до них запчастини, вважає аналітик з питань оборони Конрад Музика. "Ось чому з точки зору Варшави так важливо не виходити за рамки і створювати більшу коаліцію", - сказав він. При цьому танки - це озброєння, що потребує технічного обслуговування. Вони швидко виходять із ладу без обслуговування та запчастин.

Водночас Польща має майже 250 танків Leopard, тож може покладатися на значні запаси запчастин і потужну оборонну промисловість, вважають експерти, що може дозволити їй обслуговувати будь-які передані Україні танки Leopard протягом певного часу. Однак у довгостроковій перспективі Варшаві чи Києву, ймовірно, доведеться звернутися до Німеччини, щоб закупити додаткові запчастини.