Про кліп, у якому Тарас розповідає про своє 24 лютого, концерт на станції метро “Хрещатик” та рекламний щит, який врятував йому життя музикант розповів в інтерв'ю Лесі Бакалець.
Тарас Тополя: про своє 24 лютого, концерт на станції метро “Хрещатик”. Інтерв’ю
Лідер українського гурту “Антитіла” Тарас Тополя з першого дня повномасштабної війни служить у територіальній обороні. Спочатку у Києві, тепер у Харкові. У перервах між військовими завданнями, музикант встигає і успішно співпрацювати зі світовими зірками – Едом Шираном та Боно з U2.
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