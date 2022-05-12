Тарас Тополя: про своє 24 лютого, концерт на станції метро “Хрещатик”. Інтерв’ю

Лідер українського гурту “Антитіла” Тарас Тополя з першого дня повномасштабної війни служить у територіальній обороні. Спочатку у Києві, тепер у Харкові. У перервах між військовими завданнями, музикант встигає і успішно співпрацювати зі світовими зірками – Едом Шираном та Боно з U2.