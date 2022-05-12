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Україна

Тарас Тополя: про своє 24 лютого, концерт на станції метро “Хрещатик”. Інтерв’ю

Тарас Тополя: про своє 24 лютого, концерт на станції метро “Хрещатик”. Інтерв’ю
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Тарас Тополя: про своє 24 лютого, концерт на станції метро “Хрещатик”. Інтерв’ю

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Лідер українського гурту “Антитіла” Тарас Тополя з першого дня повномасштабної війни служить у територіальній обороні. Спочатку у Києві, тепер у Харкові. У перервах між військовими завданнями, музикант встигає і успішно співпрацювати зі світовими зірками – Едом Шираном та Боно з U2.

Про кліп, у якому Тарас розповідає про своє 24 лютого, концерт на станції метро “Хрещатик” та рекламний щит, який врятував йому життя музикант розповів в інтерв'ю Лесі Бакалець.

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