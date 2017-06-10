Іран звинуватив американців і саудівців у недавніх терактах у Тегерані

Керівництво Ірану звинуватило США та Саудівську Аравію в підтримці скоєних на цьому тижні терактів у Тегерані, які привели до загибелі 17 осіб. Вищий керівник Ірану аятолла Алі Хаменеї в зверненні до тисяч іранців, які прийшли на похорон загиблих, заявив, що теракти лише приведуть до зростання ненависті по відношенню до урядів США і Саудівської Аравії, повідомили державні ЗМІ країни.

Хаменеї заявив, що подвійний теракт – нападу на будівлю парламенту і мавзолей аятолли Хомейні – «не зруйнує рішучості іранського народу».

Відповідальність за напади взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава». Проте, на церемонії похорону, яка пройшла після п’ятничної молитви, голосільниці співуче повторювали фразу «покінчити з США» і закликали до смерті членів королівської сім’ї Саудівської Аравії.

В результаті рейдів в столиці країни і в курдських провінціях на заході Ірану, де, імовірно, ховалися нападники, іранська влада затримала понад 40 підозрюваних у причетності до терактів.

Міністерство розвідки Ірану повідомило, що п’ятеро затриманих були іранцями, які вступили в терористичне угрупування ІДІЛ і раніше брали участь в бойових діях в Іраку і Сирії.

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