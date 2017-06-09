Російські хакери долучились до ізоляції країни з найбільшою військовою базою США в районі Перської затоки

Після візиту Трампа на Близький Схід минулого місяця Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет та Бахрейн перекрили морський, сухопутний та повітряний кордон з Катаром, розірвавши торговельні та дипломатичні зв’язки. Країни звинуватили Катар у підтримці тероризму та зближенні з Іраном.

«Нас ізолювали, тому що ми успішні й прогресивні. Ми є платформою для миру. Ми не готові поступитись і ніколи не поступимось незалежністю нашої міжнародної політики», - сказав міністр закордонних справ Катару Шейх Мохаммед бін Адбулрахман аль-Тані, відкинувши звинувачення в підтримці тероризму.

Ситуація в регіоні почала погіршуватись після того, як сайт державної агенції новин Катару було зламано і опубліковано неправдиве повідомлення про підтримку Ірану з боку високопосадовця Катару. За цією атакою стоять російські хакери, повідомляє CNN, посилаючись на повідомлення державних посадовців США.

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Спочатку президент США Дональд Трамп привітав дії [згаданих арабських країн проти Катару], зазначивши в Twitter: «Вони говорять, що жорстко протистоятимуть фінансуванню ... екстремізму і всі посилання вказують на Катар. Можливо – це кінець жахам тероризму». Він, однак, схвально відгукнувся про Катар протягом двосторонніх зустрічей.

Коментуючи ситуацію в регіоні, Міністерство фінансів США відзначило гарну співпрацю з Катаром у боротьбі з фінансуванням тероризму, а прес-секретар Пентагону капітан Джефф Дейвис зазначив: «В Катарі розміщено нашу базу, вони гарно справляються як територія розміщення, а також як партнер у боротьбі проти ІДІЛ», повідомляє The Daily Beast.

В Катарі проживає 2,7 мільйони людей і розміщено від 8000 до 10000 американський військових на повітряній базі Аль Удеїд в Доха, повідомляють західні ЗМІ. В 2016 році, базу використовували для винищувачів B-52, які провадили постріли по цілях ІДІЛ в Іраку та Сирії, а також для кампанії в Афганістані, повідомляє CNN.

Німеччина також закликала арабські країни розблокувати Катар. «Разом з нашими американськими колегами, але, насамперед, в регіоні ми мусимо намагатись знайти вирішення, особливо зі зняття морської та повітряної блокади», - оголосив міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Габріель.

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