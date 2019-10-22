Свідчення Вільяма Тейлора у Конгресі називають вибуховими

Свідчення тимчасово повіреного США в Україні Вільяма Тейлора створюють додаткові проблеми для президента США Дональда Трампа, - заявляють окремі законодавці-демократи.

Повідомляється, що конгресмен-демократ Стівен Лінч заявив, що свідчення Тейлора стали "переламними", а вступна заява Тейлора виклала вигуки здивування серед присутніх.

"Це переламні свідчення. Я думаю, що вони можуть все пришвидшити. Я думаю, що ми отримати більше відповідей, ніж нових запитань", - цитує Лінча журналіст Шимон Прокупець.

Американські журналісти з посиланням на власні джерела та американських законодавців також повідомляють, що свідчення Тейлора вказують на те, що у Трампа пов'язували підтримку України із проведенням там розслідування, яке могло би зашкодити конкуренту Трампа на виборах 2020 Джо Байдену.

За словами журналіста CNBC Ґарретта Гааке, законодавці присутні під час свідчень Тейлора назвали їх такими, що викликають довіру та занепокоєння. Відзначається, що Тейлор детально нотував своє спілкування з питань України, а його свідчення у значній мірі спираються на його власні нотатки.

Вільям Тейлор в був послом США в Україні у 2006-2009 роках, а у червні 2019 року вдруге очолив американське посольство у Києві на посаді тимчасово повіреного США в Україні, після відкликання посолки Марі Йованович.

"Чимало демократів, наприклад конгресмен Лью називають свідчення Тейлора вибуховими. Конгресмен Еспаят назвав Тейлора найважливішим свідком. Демократи одностайні щодо цього. Республіканці говорять менше, ніж демократи", - твітує Кайл Чені, репортер американського видання Politico. "Ніхто не каже, що свідчення Тейлора виправдали Трампа, навіть коли питаєш".

Оглядачі відзначають, що у ході свідчень Тейлор буцімто озвучив інформацію, яка може викликати додаткові запитання до попередніх свідків у справі спілкування урядовців США та України.

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