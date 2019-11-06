Безпекова допомога Україні - лише в обмін на розслідування, якого хотів Трамп, - свідчення Тейлора

Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив американським законодавцям, що надання Україні безпекової допомоги прямо пов'язувалось адміністрацією США із початком в Україні розслідування щодо компанії Burisma. Це зафіксовано у тексті його свідчень, що відбулись за закритими дверими раніше цього місяця, і який було оприлюднено сьогодні.

"Я чітко зрозумів, що безпекова допомога не надійде, доки президент України не гарантує, що візьметься за розслідування", - відзначив серед іншого Тейлор.

Тейлор також відзначив, що США вимагали розслідування обставин буцімто втручання з території України у вибори у США 2016-го року.

Критики Трампа наполягають, що розслідування щодо компанії Burisma переслідувало мету зашкодити конкуренту Трампа на виборах президента США, екс-віце-президенту США Джо Байдену, син якого працював у даній компанії. У таборі Трампа наголошують, що розслідування щодо Burisma та, буцімто, втручання у вибори США є нормальною практикою.

Раніше прездент США заявив, що Тейлор є представником принципової опозиції до самого Трампа всередині Республіканської партії.

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