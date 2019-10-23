Трамп заявив, що не знає Вільяма Тейлора і назвав його представником внутрішньопартійної опозиції до себе

Було би чудово, якби люди в адміністрації Трампа, які (сподіваюсь!) бажають якнайкращого, припинили би наймати принциповних противників Трампа, які ще гірші за нероб демократів

Президент США Дональд Трамп назвав голову дипломатичної місії США в Україні Вільяма Тейлора представником опозиції до себе всередині Республіканської партії. Трамп також, як видається, висловив жаль з приводу того, що опозиційно налаштовані до нього республіканці отримують роботу в адміністрації США.

Напередодні у своїх свідченнях перед Конгресом Вільям Тейлор заявив: адміністрація Трампа хотіла, щоб Володимир Зеленський публічно заявив про початок розслідування щодо буцімто втручання України у вибори президента США 2016 року та щодо компанії Burisma, у якій працював син тодішнього віце-президента США Джо Байдена. Як відомо, Байден вимагав відставки генпрокурора Шокіна, який пізніше заявив, що відставка була зумовлена нібито розслідуванням щодо Burisma.

У ході свідчень у Конгресі Тейлор заявив, що виконання вимог Трампа розглядалось адміністрацією США, як передумова відновлення замороженої підтримки Україні. Демократи заявляють, що Трамп тиснув на уряд України, бо початок розслідування щодо Байдена підвищив би його шанси переобратись президентом у 2020 році. Розслідування щодо початку процедури імпічменту Трампа стосується його спілкування з президентом України Зеленським та буцімто вимог Трампа провести розслідування в Україні саме з метою зашкодити Джо Байдену.

Після заяв Тейлора Трамп написав у Twitter, що Тейлор належить до кола так званих "непримиренних опонентів Трампа" (Never Trumper Diplomat Bill Taylor - англ.) - республіканців, які виступають проти президента США.

В іншому твіті президент США також висловив жаль з приводу того, що республіканці з кола "непримирненних опонентів Трампа" отримують посади в адміністрації США.

"Було би чудово, якби люди в адміністрації Трампа, які (сподіваюсь!) бажають якнайкращого, припинили би наймати принциповних противників Трампа, які ще гірші за нероб-демократів. Нічого хорошого з ними не буває", - заявив Трамп.

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