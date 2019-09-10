Вільям Тейлор: Трамп та Зеленський можуть поладнати між собою

Для Сполучених Штатів важливо бути спроможними підтримати Україну. Про це в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки" розповів Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Тейлор висловив впевненість, що президент США зацікавлений у тому, щоб сприяти Україні у подоланні корупції, та підтримати її під час боротьби проти агресії Росії.

Погляньте лишень на цих двох людей! Судячи з усього, вони можуть гарно поладнати між собою

"Це важливо для України, це важливо для Європи і це важливо для Сполучених Штатів, щоб Україна приборкала корупцію", - заявив Тейлор.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні висловив сподівання, що зустріч Трампа та Зеленського відбудеться через два тижні, коли обидва лідери будуть у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН.

"Президент Трамп має свій графік зустрічей, президент Зеленський має свій графік. І йдеться про те, щоб узгодити ці графіки між собою", - заявив Тейлор.

Вільям Тейлор наголосив на важливості зустрічі Зеленського і Трампа.

"Це важливо для лідерів – мати особисті стосунки. І дехто вважає, що ці стосунки можуть виявитись дуже добрими. Погляньте лишень на цих двох людей! Судячи з усього, вони можуть гарно поладнати між собою. Тож це важлива річ", - відзначив Тейлор.

На його думку, у ході майбутньої зустрічі президенти США та України можуть обговорити тему безпекової допомоги США Україні та боротьби з корупцією.

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