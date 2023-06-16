Присяжні США офіційно схвалили обвинувачення Джеку Тейшейрі - у справі про витік секретних документів Пентагону 

Військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі, підозрюваному в організації витоку секретних документів Пентагону, висунули офіційні звинувачення.

Як повідомило Міністерство юстиції США, присяжні, які розглянули докази, подані слідством, 15 червня схвалили обвинувальний документ, що складається із шести пунктів. Його звинувачують у незаконному зберіганні й розповсюдженні секретних документів, пов’язаних із національною обороною.

У випадку визнання винним, Тейшейрі може загрожувати 60-річне ув’язнення.

Військового арештували у квітні цього року після того, як у соціальних мережах з’явилися фотокопії десятків секретних документів Пентагону з інформацією про воєнну допомогу країн НАТО Україні, з оцінкою російських втрат під час вторгнення в Україну, з даними американської розвідки про стан російської армії, з іншою інформацією щодо різних країн.

Як повідомляв Голос Америки, на знімках, оприлюднених в мережі, здебільшого йдеться про оцінки американської розвідки та військового керівництва США про хід війни Росії проти України. З них також випливає, що Сполучені Штати могли стежити не лише за своїми противниками, але і за союзниками, зокрема Україною, Південною Кореєю, Ізраїлем та іншими країнами.

Серед іншого, в документах мовиться про критичні потреби українських сил ППО, зокрема в боєприпасах. Також там є інформація про ймовірний час та цілі російських атак на Україну, яку Вашингтон міг передавати Києву для кращої оборони. І нібито оцінки США, де вони вважають, що ні Україна, ні Росія не зможуть досягнути значних успіхів на полі бою до кінця 2023 року.

В Пентагоні не підтвердили автентичності оприлюднених знімків, але кажуть, що в деяких випадках на них дійсно можуть бути засекречені дані.

За даними американської преси, секретні документи опинилися в соціальних мережах після того, як 21-річний Тейшейра показав їх партнерам із закритого чату для геймерів, щоб похвалитися доступом до державних секретів.

В обвинувальному висновку також містяться звинувачення, які були раніше висунуті Тейшейрі. Він перебуває у попередньому ув’язненні з моменту арешту.