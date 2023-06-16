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Присяжні США офіційно схвалили обвинувачення Джеку Тейшейрі - у справі про витік секретних документів Пентагону
Військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі, підозрюваному в організації витоку секретних документів Пентагону, висунули офіційні звинувачення.
Як повідомило Міністерство юстиції США, присяжні, які розглянули докази, подані слідством, 15 червня схвалили обвинувальний документ, що складається із шести пунктів. Його звинувачують у незаконному зберіганні й розповсюдженні секретних документів, пов’язаних із національною обороною.
У випадку визнання винним, Тейшейрі може загрожувати 60-річне ув’язнення.
Військового арештували у квітні цього року після того, як у соціальних мережах з’явилися фотокопії десятків секретних документів Пентагону з інформацією про воєнну допомогу країн НАТО Україні, з оцінкою російських втрат під час вторгнення в Україну, з даними американської розвідки про стан російської армії, з іншою інформацією щодо різних країн.
Як повідомляв Голос Америки, на знімках, оприлюднених в мережі, здебільшого йдеться про оцінки американської розвідки та військового керівництва США про хід війни Росії проти України. З них також випливає, що Сполучені Штати могли стежити не лише за своїми противниками, але і за союзниками, зокрема Україною, Південною Кореєю, Ізраїлем та іншими країнами.
Серед іншого, в документах мовиться про критичні потреби українських сил ППО, зокрема в боєприпасах. Також там є інформація про ймовірний час та цілі російських атак на Україну, яку Вашингтон міг передавати Києву для кращої оборони. І нібито оцінки США, де вони вважають, що ні Україна, ні Росія не зможуть досягнути значних успіхів на полі бою до кінця 2023 року.
В Пентагоні не підтвердили автентичності оприлюднених знімків, але кажуть, що в деяких випадках на них дійсно можуть бути засекречені дані.
За даними американської преси, секретні документи опинилися в соціальних мережах після того, як 21-річний Тейшейра показав їх партнерам із закритого чату для геймерів, щоб похвалитися доступом до державних секретів.
В обвинувальному висновку також містяться звинувачення, які були раніше висунуті Тейшейрі. Він перебуває у попередньому ув’язненні з моменту арешту.
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- Голос Америки
Сполучені Штати нададуть Україні додаткові 205 мільйонів доларів гуманітарної допомоги
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що Сполучені Штати нададуть Україні додаткові 205 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для підтримки українців, що постраждали від російської агресії.
«Гуманітарна допомога США надає народу України важливу підтримку, включаючи їжу, безпечну питну воду, послуги захисту, освіту, засоби до існування, юридичну допомогу, доступний притулок, медичне обслуговування тощо через наших міжнародних та неурядових партнерів у регіоні. Ці кошти також допомагають жертвам конфлікту підтримувати зв’язок із членами сім’ї, які розлучилися, і сприяють возз’єднанню сім’ї, коли це можливо», – мовиться у заяві, яку оприлюднив Державний департамент США.
За даними Державного департаменту, «з початку вторгнення Росії понад шість мільйонів біженців покинули країну, а понад п’ять мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами всередині України». «Ще мільйони українців постраждали від нападів Росії в Україні», – мовиться у заяві.
Обсяг гуманітарної допомоги, яку США надали Україні в 2023 фінансовому році, перевищує 605 мільйонів доларів. За даними Державного департаменту, ці гроші забезпечують подальшу підтримку гуманітарних організацій, що реагують на кризу і підтримують біженців. З лютого 2022 року Сполучені Штати надали понад $2,1 млрд гуманітарної допомоги для народу України як в Україні, так і в регіоні.
Конгрес США схвалив понад 100 мільярдів доларів військової, гуманітарної та економічної допомоги Україні після вторгнення Росії в лютому 2022 року.
У суботу Британія повідомила, що надасть 16 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 20 мільйонів доларів США) для постраждалих від руйнування дамби у Новій Каховці та на інші гуманітарні потреби України.
- Голос Америки
Що входить у миротворчий план африканських лідерів та обстріли Києва під час їхнього візиту - коментарі оглядачів
Обстріли Києва в день візиту до України лідерів семи країн Африки з миротворчою місією є посланням від Росії про її войовничі наміри, - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на сторінці Twitter.
“Путін так “зміцнює довіру”, завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети – це повідомлення Африці: Росія хоче більше війни, а не миру”, - написав глава МЗС України.
Росіяни атакували Київ ракетами та безпілотниками в день візиту в Україну делегації лідерів африканських країн з миротворчою місією, в п'ятницю, 16 червня. У столиці було чутно вибухи, українські військові повідомили, що працює ППО.
Закордонний кореспондент журналу "Економіст" Олівер Керрол нагадав скептикам, яку роль грає НАТО у конфлікті. Наприклад, сьогодні завдяки ППО, раніше наданим альянсом Україні, не постраждали африканські лідери, які перебували у Києві.
“Нове підтверджено. Українська протиповітряна оборона використала надані НАТО системи, щоб перехопити 6 аеробалістичних та 6 крилатих ракет "Кинжал". Все це в той час, коли африканські лідери були в Києві, щоб обговорити миротворче посередництво з Москвою”, - пише в Twitter кореспондент видання Economist.
Схожа думка лунає від українського дипломата Олександра Щерби: "Сильні вибухи у небі над Києвом. Сподіваюся, президент Південної Африки, який відвідує сьогодні Україну, пам’ятатиме, що значить бути під обстрілами. Зараз західна зброя також допомагає врятувати йому життя”.
Після обстрілів 16 червня офіс президента Південної Африки написав у Твіттері: “Місія продовжується і йде за планом”.
Пропозиції щодо миру
Журналісти видання Reuters пишуть, що отримали доступ до рамкового документа про миротворчі пропозиції африканських лідерів для України та Росії.
За даними Reuters, запропоновані миротворчі ініціативи можуть включати відведення російських військ, виведення російської тактичної ядерної зброї з Білорусі, призупинення виконання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, а також зняття санкцій Заходу, накладених на Росію.
"Вищезазначені заходи мають бути спрямовані на сприяння створенню середовища, яке сприятиме припиненню вогню, аби дозволити сторонам зміцнити довіру та розглянути можливість формулювання своїх стратегій із відновлення миру", — йдеться в документі.
Метою цієї місії, згідно з документом, є "заохочення сторін погодитися на дипломатичний процес переговорів". Угода про припинення бойових дій може бути укладена після виконання умов, і має супроводжуватися переговорами між Росією та Заходом, йдеться в документі, з яким ознайомились журналісти Reuters.
Генсек ООН: це важлива ініціатива
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттеріш у п'ятницю висловив сподівання, що африканські лідери обговорять з російським президентом Путіним експорт з Росії продовольства і добрив, а також продовження Чорноморської ініціативи.
“Я сподіваюся, що в розмовах з президентом Путіним і африканськими лідерами буде позитивний результат стосовно Чорноморської зернової ініціативи, а також щодо зусиль, які ми докладаємо для експорту російського продовольства та добрив”, - заявив генеральний секретар ООН.
Антоніу Ґуттеріш назвав візит африканських лідерів в Україну “важливою ініціативою”.
“Я мав нагоду почути від президента (Південноафриканської республіки Сіріла) Рамафози опис зусиль, які будуть докладені. Я завжди заохочую всі зусилля, спрямовані на досягнення миру. Не можна визначати, чого вони досягнуть. Я вважаю важливим підкреслити, що це важлива ініціатива, заснована на добрій волі низки значущих країн”, - сказав Ґуттеріш.
Делегація з семи африканських країн - Південної Африки, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Республіки Конго і Замбії - відвідують Україну у п'ятницю, 16 червня, з миротворчою місією. Вони поклали квіти біля місця масових поховань у м.Буча та провели зустріч із президентом Зеленським.
Після Києва лідери Африканських країн відбудуть до Санкт-Петербурга, де мають намір провести зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Сьогодні у Росії делегація північноафриканської країни Алжир підписала угоду з урядом РФ про стратегічне партнерство.
Раніше Китай надіслав власний "мирний план" для обговорення "політичного врегулювання" до Києва, Москви та європейських столиць. Про власну миротворчу місію заявляв також Ватикан. Крім того, Індонезія пропонувала ще один мирний план, який Україна вже відхилила.
Міжнародне право забороняє судити військових за те, що вони брали участь у бойових діях. Нобелівська лауреатка Матвійчук про суд у Ростові
Голова Центру громадянських свобод та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук вважає, що суд, який відбувається в російському Ростові-на-Дону над полоненими бійцями батальйону «Азов», є «воєнним злочином». Про це правозахисниця заявила в ефірі Радіо Свобода.
За її словами, Росія порушує міжнародне гуманітарне право відразу у кількох напрямках, зокрема, влаштовує незаконні суди над військовопоолоненими та незаконно затримує цивітльних.
Їх судять за те, що вони захищали Україну, захищали людей і захищали наш демократичний вибір
«Військові є військовополоненими і, власне, мають привілей комбатанта і, відповідно до міжнародного гуманітарного права, заборонено проводити суди над військовими, за те що вони брали участь в бойових діях. Коли ми подивимось, у чому їх звинувачують, то ми зрозуміємо що їх судять саме за це. Їх судять за те, що вони захищали Україну, захищали людей і захищали наш демократичний вибір», – стверджує Матвійчук в ефірі програми «Свобода.Ранок».
Як пояснює правозахисниця, «воїнам Національної гвардії України інкримінують участь у терористичній організації та спробі захопити владу, що не відповідає дійсності. Окрім того – російська сторона ще й незаконно утримує цивільних».
«Їм інкримінують участь у терористичній організації. Напевно так Росія бачить Національну гвардію України і всі Збройні сили України. А також (інкримінують – ред.) участь у спробі захопити владу, і це зрозуміло тому що Росія вважає окуповані українські території російською територією», – каже правозахисниця.
Щодо цивільних, то міжнародне право говорить чітко – їхню свободу не можна обмежувати, якщо не йдеться про коротку безпекову перевірку.
«Коли ми говоримо про цивільних, то їх Росія взагалі не мала права затримувати. Є досить обмежені підстави для затримання цивільних, і точно утримувати більше того часу, коли з’ясовується наскільки вони становлять небезпеку. Тут є очевидним воєнний злочин» , – пояснює правозахисниця.
Напередодні Центр громадянських свобод офіційно звернувся до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, однак відповіді ще не отримав і офіційної реакції не було, каже правозахисниця. Олександра Матвійчук вважає, що міжнародне право не працює у російської сторони.
«Є право, а є реалії життя. В наших реаліях право не працює. Стосовно права – військовополонені можуть йти на обмін, і тут, очевидно, що після отримання вироку відкриється «вікно можливостей» для того, щоби інтенсифікувати перемовини по цим людям, яких ми бачимо: зморених і замучених. А цивільні люди взагалі не мають йти на обмін, вони мають бути звільнені негайно без будь-яких умов і якихось затримок. Ми в ситуації, коли Росія чхає на міжнародне право і на всі рішення міжнародних організацій», – сказала Матвійчук.
Як повідомляв Голос Америки, 14 червня, на півдні Росії, у місті Ростов-на-Дону почався судовий процес над 22-ма українськими військовополоненими, членами батальйону «Азов», які потрапили в полон у травні 2022 року. У серпні 2022 року Росія визнала батальйон «Азов» терористичною організацією. Звинувачення у тероризмі тягне за собою термін ув’язнення від 15 років до довічного.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (АІ) у четвер засудила Росію за проведення суду над українськими військовополоненими, назвавши російські звинувачення у членстві в «терористичній організації» «свавільними», а процес у Ростові – «воєнним злочином».
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