Керівник Apple поскаржився Трампу, що торговельна війна з Китаєм йде на користь Samsung

Президент США Дональд Трамп поспілкувався з керівником компанії Apple Томом Куком про ризики торговельної війни з Китаєм та подальші інвестиції компанії до США.

Трамп назвав "переконливими" аргумени Кука про те, що мита США на імпорт китайських товарів можуть зашкодити компанії Apple, адже її конкурент, компанія Samsung, що базується у Південній Кореї, не підпадатиме під ці тарифи.

"Samsung – їх конкурент №1 і Samsung не сплачує мита, бо базується в Південній Кореї, - зазначив президент. – Важко для Apple сплачувати мита, коли вони конкурують з гарною компанією, що такі мита не платить".

"Гадаю він навів переконливі аргументи і я їх обмірковую", - заявив Трамп про свою зустріч з Куком, спілкуючись з пресою в аеропорту Нью-Джерсі.

Мита можуть президести до підвищення цін на такі товари компанії, як iPhone, Airpods, Apple Watch, HomePod.

Раніше США оголошували про намір запровадити додаткові 10% мита на імпорт з Китаю обсягом 300 мільярдів, починаючи з 1 вересня, але значну частину підвищень було перенесено на грудень, через можливий негативний вплив на американських споживачів. Водночас між Південною Кореєю та США діє торговельна угода, укладена в вересні минулого року.

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