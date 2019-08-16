Не маєте вибору, крім голосувати за мене, – Трамп обіцяє американцям економічні успіхи і полемізує зі ЗМІ

"Маєте найкращий рівень безробіття, найбільший успіх свого штату в історії", - заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи перед прихильниками на політичній акції в штаті Нью-Гемпшир у четвер.

Він наголосив, що його президентство є гарним сигналом для ринків. "Чи любите мене, чи ненавидите, маєте голосувати за мене", - додав президент.

Попри оптимістичну риторику Трампа, оглядачі почали говорити про ознаки економічного сповільнення, або навіть наближення економічної рецесії, зокрема, після падіння фондового ринку в середу на біля трьох відсотків.

Аналітики також побоюються, що уповільнення світового зростання може заторкнути і США, адже економіки дев'яти великих країн перебувають на межі рецесії, пише The Washington Post. Великобританія зареєструвала спад ВВП в минулому кварталі. Німеччина оголосила зменшення ВВП. Європа реєструє зниження промислового виробництва. В Китаї зберігається зростання виробництва, але його рівень – найнижчий за 17 років.

Трамп висловив переконання, що попри сповільнення в інших великих країнах, економіка США лише міцнішатиме.

"Сполучені Штати на тепер - найбільша, найміцніша і найпотужніша економіка світу з великим відривом, - написав Трамп у Twitter. - Всі інші хитаються, а ми лише міцнішаємо. Споживачі найкраще почуваються і мають багато грошей. Оптимізм бізнесу рекордно високий!"

Трамп також вступив в різку полеміку іншими ЗМІ, зокрема, The Wall Street Journal, які послідовно наголошують на негативному впливі на американську економіку торговельної війни з Китаєм.

Президент розкритикував поради економічного видання припинити торговельну війну з Китаєм і, зокрема, заявив, що редакційні статті The Wall Street Journal "демонструють, що нічого не розуміють у торгівлі. Нічого. Вони просувають здачу економічних інтересів. Вони справді говорять: "Іди до Китаю, знімай тарифи, укладай угоду". Я втрачу всі карти, усунемо тарифи – не залишиться карт", - цитує виступ Трампа в Нью-Гемпширі The New York Times.

В своєму дописі у Twitter, Трамп пообіцяв швидку перемогу у торговельній війні і звинуватив ЗМІ у спробах зашкодити його шансам на переобрання, роздмухуючи очікування економічного спаду.

"ЗМІ несправжніх новин роблять все можливе, щоб зруйнувати економіку, бо вони вважають, що це буде погано для мене та мого переобрання, - написав президент у Twitter. – Проблема в тому, що наша економіка надто потужна і ми скоро отримаємо велику перемогу в торгівлі, всі це знають, включаючи Китай!"

Дивіться також: ​Каліфорнійські інженери вчать роботів стрибати, і навіть літати