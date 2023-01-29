Цифрові технології допомагають українцям ремонтувати західну техніку прямо на полі бою

Українські та американські військові вчаться один в одного, коли американські військові надають дистанційну підтримку українським колегам, які воюють новою для себе американською технікою проти російської агресії, пише агентство Associated Press (AP).

Також потреба у дистанційному консультуванні підштовхує розвиток нових технологій – невдовзі команди мають отримати нові окуляри, які дозволять консультантам бачити проблеми на передовій. Новий пристрій не лише передаватиме зображення, але надаватиме переклад між англійською і українською, прогнозують у центрі з логістичної підтримки.

Як повідомляє кореспондентка АР, яка побувала в одному з таких центрів, військові на передовій використовують західну техніку «на межі її технічної можливості» через відсутність можливості її замінити, чи ремонтувати. З іншого боку, для американських військових, які консультують українських колег прямо на полі бою через зашифрований дистанційний зв’язок, це співпраця дає можливість перевірити роботу їхньої техніки в екстремальних умовах.

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Центри підтримки організовані так, що українські військові мають можливість прямо з передової зв’язатися з американськими експертами і попросити їхньої допомоги з ремонтом техніки. На одній з американських баз у південній Польщі вона стала свідком, як за допомогою телефонів та планшетів, які використовували американські військові інженери, український військовий полагодив 155-мм гармату-гаубицю.

Українських колег, які мають можливість дзвонити у будь-який час, хоч з передової, консультує команда з близько 20 солдатів, а також цивільних та контрактників, які працюють дистанційно. Очікується, що з появою нових складніших типів зброї, ця команда розшириться, повідомили журналістці на базі в Польщі. Лише кілька місяців тому було трохи більше 50 членів так званої команди дистанційного обслуговування. У найближчі тижні їх кількість зросте до 150.

За словами офіцера, який приймає дзвінки, ключова проблема полягає в тому, що «українські війська використовують зброю на межі своїх можливостей, стріляючи з неї з безпрецедентною швидкістю та використовуючи її довго після того, як військовослужбовець США здав би її на ремонт або списав».

Проте, не маючи достатньо зброї, щоб замінити її на лінії фронту, та часу на ремонт, українські військові, роблять це самі, набуваючи «дивовижних нових навичок». За оцінками американських чиновників, у 99% випадків українцям це вдається, і вони ремонтують техніку на ходу та продовжують воювати.

Така співпраця є корисною і для американських спеціалістів, бо вони таким чином учаться від українців, дізнаються межі витривалості своєї техніки, пише авторка статті.

Навіть коли техніка буквально розколюється через надвеликі навантаження, чи дістає пошкодження у бою, українці спроможні її полагодити, наприклад, приварити частини гаубиці.

«Раніше вони не могли зварювати титан, тепер вони можуть це зробити», – сказав у розмові з АР американський солдат, який додав, що таким чином протягом двох днів вдалося повернути до бою підірвану гаубицю.

Технічно потреби українців підштовхнули і розвиток американських технологій. Як сказали кореспондентці АР американські військові, вони планують отримати комерційні окуляри, які допоможуть побачити проблему на відстані та отримати машинний переклад. Таким чином, вони сподіваються, що українські та американські команди зможуть спілкуватися напряму, заощаджуючи час на перекладачах.

Логістична мережа підтримки українців розширюється по всій Європі, мовиться у повідомленні АР. Щонайменше 17 країн мають представників у так званому Міжнародному центрі координації донорів.

Оскільки все більше країн надсилають власні версії систем зброї, зростає потреба у командах підтримки, випуску посібників для українців, та у складах запчастин поблизу кордонів України, звідки б їх відправляли на поле бою.

Як повідомляв Голос Америки, минулого тижня під головуванням США відбулось восьме засідання Контактної групи з оборони України, у засіданні якої на базі Рамштайн в Німеччині, взяли участь близько 50 країн, які постачають свою зброю Україні.