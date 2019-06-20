Зміна постави через використання телефону викликає рогоподібні кісткові вирости – дослідження

За даними дослідження австралійських учених, від зміни постави, щоб користуватися мобільним телефоном, у людей формується рогоподібний виріст в основі черепа. Про це пише видання The Washington Post.

Кісткові вирости спричинені нахилом голови вперед, через що вага від хребта зміщується на задню частину голови і спричиняє ріст кістки у сухожилля і зв’язки, повідомляє видання.

У дослідженні проаналізували 1200 рентгенівські знімки людей віком від 18 до 86 років. Виріст спостерігався в 33 відсотків населення, але зменшувався з віком. Через деформацію людина може переживати головні болі і болі у спині та шиї, інформує видання The Hill.

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