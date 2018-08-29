Серена Вільямс грала в тюлевій спідниці після того, як її форму розкритикували у Франції

Зірка тенісу Серена Вільямс у суботу повідомила, що на US Open вона не буде вдягати вбрання, яке викликало обурення у посадовців тенісу під час турніру French Open.

Шестиразова чемпіонка US Open зайшла до стадіону Артура Еша в понеділок у чорній шкіряній куртці. Форма для виступу на турнірі в неї складалась з гімнастичного трико "на одне плече" та тюлевої спідниці, пише USA Today.

Після того, як зірка тенісу Серена Вільямс вдягнула чорний костюм для участі в цьогорічному French Open, посадовці, які опікуються спортом в країні заявили про введення дресс-коду на наступні турніри.

Президент федерації тенісу Франції Бернар Джудічеллі окремо відзначив костюм Вільямс в інтерв’ю журналу Tennis: «Він більше не буде прийнятним. Потрібно поважати гру і місце», - наголосив він.

В компанії Nike підтримали зірку тенісу, опублікувавши фото з гаслом: "У супергероя можна забрати костюм, але не її суперсилу".

Інші тенісні турніри, як, наприклад, Уімблдон мають суворий дресс-код – однак, Джудічеллі відзначив, що нові правила французького турніру не будуть такими ж суворими, як правило британського турніру про виключно білий колір одягу.

В травні Вільямс сказала журналістам, що почувається як «принцеса-воїн» в цьому костюмі і, що носити лосини добре «для циркуляції крові». Після народження доньки минулого року, Серена страждала від застою крові в легенях і з того часу мала «багато проблем» зі згустками крові.

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