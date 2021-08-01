Автопілот Tesla допоміг п'яному водію уникнути автомобільній аварії

Автопілот Tesla Model S допоміг запобігти можливій автомобільній аварії на дорозі у Норвегії. Як повідомила місцева поліція, 24-річний водій електрокару був напідпитку і заснув за кермом просто під час руху.

Але система автоматичного керування авто виявила, що водій припинив реагувати, після чого дозволила машині залишатись у межах смуги, а пізніше загальмувала й увімкнула аварійні сигнали. Інцидент зафільмували випадкові свідки.

Норвезька поліція повідомила, що ніхто не постраждав, а у водія виявили ознаки сп'яніння й тимчасово відібрали права.

Як пише сайт Teslarati, 8% аварій на дорогах Норвегії стаються за участі п'яних водіїв, а у США в таких ДТП щороку гинуть близько 10 тисяч людей.

За даними Tesla, використання їхньої системи автопілота та інших безпекових функцій у кілька разів знижує аварійність на дорогах. Зокрема, у першому кварталі 2021 року компанія-виробник зафіксувала одну аварію на кожні 6,7 мільйонів кілометрів, подоланих на дорозі із використаннім системи автопілота.

При цьому із використанням інших безпекових функцій Tesla аварії траплялись кожні 3,2 мільйони кілометрів шляху, а загалом у США стається одне ДТП на кожні 778 тисяч кілометрів подоланого шляху, повідомляє сайт Tesla.

Попри це, аварії за участі автомобілів Tesla, де використовувався автопілот, все одно трапляються. Як виявляють розслідування, загиблі водії часто не тримались за руль і прибирали ногу від педалей газу й гальмування, а деяких водіїв поліція арештовувала за те, що під час руху вони сиділи не за кермом, а на задньому сидінні.

Виробник електрокарів зазначає, що функція автопілота не робить машину цілком автономною, а отже водій все одно має залишатись уважним і готовим перебрати контроль за авто.

У матеріалі використані джерела: Teslarti, Tesla, Reuters, Wall Street Journal

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