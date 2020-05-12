Дональд Трамп підтримав рішення Ілона Маска відновити роботу заводу Tesla у Каліфорнії попри заборону влади

Засновник і керівник компанії Tesla Ілон Маск відновив роботу заводу із виробництва електричних автомобілів попри наказ влади Каліфорнії залишатись удома.

"Tesla відновлює виробництво сьогодні попри правила округу Аламеда. І працюватиму разом з усіма. Якщо когось арештують, я прошу, щоб це був лише я", - написав Маск у Twitter.

Закони штату передбачають до тисячі доларів штрафу чи до 90 днів у в'язниці за порушення розпоряджень щодо охорони здоров'я.

Tesla кілька тижнів вела переговори із каліфорнійськими посадовцями, щоб компанії дозволили відновити роботу. На виробництві погодились запровадити обов'язкове носіння масок, рукавичок, перевірку температури та соціальне дистанціювання. В інтерв'ю телеканалу NBC представник місцевої влади Скотт Гаггерті сказав: "Я б хотів, щоб Ілон почекав іще тиждень, щоб ми зробили це послідовним чином, аби люди могли повернутись до роботи безпечно". За його словами, відкритись заводу могли дозволити уже 18 травня.

Президент Дональд Трамп підтримав Маска у Twitter: "Каліфорнія повинна дозволити Tesla та​ @elonmusk відкрити завод, ЗАРАЗ. Це можна зробити Швидко і Безпечно!"

У неділю гендиректор Tesla також заявив про намір позиватись проти графства Аламеда в Каліфорнії через те, що працівники місцевого департаменту охорони здоров’я не вважають за доцільне для автовиробника відновити роботу.

На цьому заводі Tesla у Каліфорнії працює понад 10 тисяч працівників, він був закритий із 23 березня. Виробництво у Фремонті - єдине у світі, де виробляються моделі Tesla S, X and Y. Через розпорядження каліфорнійської влади залишатись вдома Маск погрожував перевезти цей завод та всі майбутні проекти компанії в Неваду та Техас.

У Техасі розміщена компанія Елона Маска Space Exploration Technologies Corp., де виготовляють ракети Space X та космічне обладнання. Повідомлення про те, що ресторани та магазини штату зможуть поновити свою роботу, Маск привітав твітом: "Браво, Техас!"

Раніше Голос Америки повідомляв, що Маск опублікував серію твітів, протестуючи проти обмежувальних заходів, введених з метою стримування поширення коронавірусу COVID-19. Указ про закриття економіки урядом він назвав “фашистським”, а карантин - "фактичним домашнім арештом".

Маск раніше називав паніку через коронавірус "дурною". Однак, він заявляв про участь його компанії у виробництві апаратів штучної вентиляції легень.

Дивіться також: ​Ми повинні відкрити штат, це смішно просто: каліфорнійці вимагають послаблення карантину. Відео