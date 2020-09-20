Уряд США відклав на тиждень заборону мобільного додатку TikTok, яка привела би до його вилучення з американських магазинів додатків вже 20 вересня.

«У світлі недавніх позитивних подій міністр торгівлі Вілбур Росс за вказівкою президента [Дональда] Трампа відкладе заборону ідентифікованих трансакцій відповідно до указу 13942, пов'язаних з мобільним додатком TikTok, яка повинна були вступити в силу в неділю 20 вересня», - йдеться в заяві Міністерства торгівлі США, поширеній в суботу.

У заяві наголошується, що введення заборони відкладається до 23:59 27 вересня.

Президент Трамп заявив в суботу, що він схвалив угоду між китайською компанією, якій належить TikTok, і двома великими американськими компаніями, що дозволить відкласти загрозу блокування популярного додатка в США з міркувань національної безпеки.

Відповідно до угоди між TikTok, Oracle і Walmart, яка допоможе уникнути заборони соцмережі на території Сполучених Штатів, буде створено нову компанію TikTok Global зі штаб-квартирою у США. Oracle стане платформою для хмарного зберігання даних американських користувачів, а також Oracle і Walmart зможуть придбати до 20% акцій компанії, а сервери соцмережі розмістять у Техасі.

Такої угоди було досягнуто після того, як адміністрація Білого дому заявила про загрозу національній безпеці через те, що китайська соцмережа TikTok може співпрацювати із китайською комуністичною владою. Як повідомляв Голос Америки, побоювання щодо безпеки лунали із минулого року.

При цьому Китайська компанія Bytedance, якій належить соцмережа TikTok, повідомила, що вперше чує про 5 мільярдів доларів для навчального фонду у США, що, за словами президента Дональда Трампа стало частиною угоди.

Разом з тим, в компанії ByteDance заявили, що частиною нової угоди стали інвестиції компанії у навчальній галузі, зокрема, "запуск освітніх онлайн-проектів, базованих на штучному інтелекті та відеотехнологій для студентів в усьому світі".

TikTok існує лише з 2016 року, але вже має понад 800 мільйонів активних користувачів у світі, серед них - 100 мільйонів американців, а загалом додаток завантажили понад 2 мільярди разів. Соцмережа являє собою невичерпну стрічку коротких тематичних відео, які користувачам показують відповідно до їхніх інтересів, - саме це відрізняє її від Facebook або Instagram, де користувачі бачать лише пости своїх друзів та рекламу.

Схожа ситуація склалась довкола китайського мессенджера WeChat, який опинився під забороною скачування у США, однак це рішення адміністрації президента Трампа оскаржують.

У неділю федеральний суд тимчасово заблокував цей наказ, адже додаток служить важливим інструментом спілкування у громаді із жителями Китаю, де заборонено чимало західних соцмереж, зокрема, Facebook. Альтернативою, написав суддя, може бути заборона на встановлення додатку WeChat на урядові пристрої, як це зробив уряд Австралії.

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