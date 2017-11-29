Тіллерсон пояснив скорочення Держдепу успіхами США у вирішенні конфліктів. Справді? А Україна та інші? – питають критики

"Ми хочемо, щоб Америка досягла успіху у вирішенні конфліктів, однак, коли напруження зростає, зростає також і потреба в дипломатії. Наприклад, в Північній Кореї, Китаї, Саудівській Аравії, Ємені, Україні та Катарі. Відхід від дипломатії посилює ймовірність збройного конфлікту". Сенатор Джін Шагін так прокоментувала виступ Рекса Тіллерсона в аналітичному центрі Wilson Center, що відбувся 28 листопада.

Відповідаючи на запитання після промови, держсекретар Рекс Тіллерсон зазначив, що скорочення фінансування діяльності Державного департаменту, передбачене в проекті бюджету на наступний рік, означатиме повернення до історичних величин, а також відображає очікування врегулювання основних міжнародних конфліктів.

"Це відображає очікування того, що у нас будуть успіхи в деяких конфліктних регіонах з розв’язання конфліктів і ми перейдемо до інших видів надання їм підтримки", - заявив Тіллерсон.

Бюджет Державного департаменту зріс практично до 55 мільярдів в 2016 році "з відповідних причин", зазначив Тіллерсон в промові, однак, "так не може тривати". Він також наголосив, що менший бюджет в 47,4 мільярда доларів є прийнятним.

Ричард Гаас, керівник аналітичного центру Council of Foreign Relations висловив своє крайнє здивування позицією Тіллерсона: "Тіллерсон пояснює скорочення кадрів та фінансування Держдепу частково очікуваннями, що США вдасться досягти успіху у врегулюванні певних конфліктів. Справді? Яких? КНДР? Україна? Південнокитайське море? Ємен? Ізраїль-Палестина?".

Цього тижня двоє колишніх дипломатів високого рангу Ніколас Бернс та Раян Крокер у статті для видання The New York Times зазначали, що скорочення американської дипломатичної служби відбувається якраз тоді, "коли вона найбільше потрібна".

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