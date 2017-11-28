Тіллерсон: рішення щодо України має поважати її територіальну цілісність

“Наше перше завдання – зупинити втрати людських життів в Україні", - проголосив держсекретар США Рекс Тіллерсон, виступаючи з промовою в аналітичному центрі США Wilson Center.

В промові, що передувала візиту Тіллерсона до Європи, запланованому на наступний тиждень, очільник дипломатичної служби США наголосив на важливості зміцнення альянсів з Європою і приділив багато уваги Україні.

"Кожного дня в Україні вбивають людей, - наголосив Тіллерсон. - Цивільне населення вбивають. Спочатку ми хочемо це зупинити. По-перше - зберегти життя. А потім – почати працювати над процесом".

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Прийнятним для США буде лише таке вирішення питання війни в Україні "за яким країна повністю збереже свою незалежність, суверенітет та територіальну цілісність", - заявив Тіллерсон.

"Війна в Україні, – сказав Тіллерсон, – залишається основною та тривалою перепоною до нормалізації відносин США та Росії".​

Тіллерсон підкреслив, що “Сполучені Штати і Європа стояли пліч-о-пліч з 2014-го року, відповідаючи на російську агресію скоординованою політикою санкцій". Він наголосив, що санкції залишатимуться в силі, поки Росія не поверне назад дії, які до них призвели.

"Ми неодноразово закликали Росію почати шлях до миру, виконуючи свої зобов’язання відповідно до Мінських домовленостей", - сказав Тіллерсон.

"Як ви знаєте, я призначив спеціального представника, колишнього посла США в НАТО Курта Волкера, аби він концентрувався лише на роботі з його колегою, якого призначив Путін. Ми не хочемо маргіналізувати Нормандський формат, але ми працюємо разом з ними, шукаючи вихід з глухого кута. Ми працюємо над можливістю надіслати миротворчі сили в Україну".

Тіллерсон чітко зазначив підтримку США НАТО і відданість статті 5 Північноатлантичного договору.

"Текст статті 5 Договору звучить так: Сторони погоджуються, що збройна атака проти однієї чи більше (країн-членів НАТО - Г.А.) має вважатися атакою проти всіх них. В разі будь-якого нападу будь-кого на країну-члена НАТО автоматично задіюється стаття 5. Сполучені Штати будуть першими, хто дотримається взятих на себе зобов’язань", - запевнив Тіллерсон.

Водночас, говорячи про підтримку України, Тіллерсон наголосив на важливості проведення внутрішніх реформ.

"Майбутнє України також залежатиме від перемоги у внутрішній боротьбі - проведенні масштабних економічних, правових, соціальних реформ та реформ у сфері безпеки.

Ми закликаємо Україну продовжувати будувати сильні інституції, які користуються довірою, які зменшать, і, врешті-решт, подолають корупцію, посилити свою судову систему та досягти економічного процвітання для своїх громадян".

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