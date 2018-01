Зірки Голлівуду приєдналися до руху #TimesUp проти сексуальних домагань

В рамках кампанії вже зібрано 14 млн доларів для Фонду підтримки жертв домагань



Актриси Ріс Вітерспун, Джессіка Честейн, Наталі Портман та інші голлівудські зірки підтримали кампанію проти сексуальних домагань Time'sUp («Настав час»), в той час як в створений в рамках урху Фонд юридичної підтримки жертв домагань на роботі продовжують надходити численні пожертвування.



У відкритому листі в газеті The New York Times актриси написали, що в першу чергу хочуть підтримати жінок, які працюють на низькооплачуваних роботах і, в силу цього, особливо уразливі.



«Я підтримую всіх жінок у всіх професійних сферах, заявляючи, що пора припинити утиски, домагання, маргіналізацію та слабке представництво», - написала Вітерспун в Twitter.

Минулого року, після появи шквалу звинувачень в сексуальних домаганнях проти голлівудського магната Гарві Вайнстіна, в соцмережах почалася кампанія під хештегом #MeToo («Я теж»), в рамках якої чоловіки і жінки ділилися своїми історіями про пережиті домагання.



З ініціативою Time's Up виступили понад 300 акторів, сценаристів і режисерів. У перший день нового року у виданні The New York Times була опублікована реклама кампанії, організатори якої обіцяють підтримку в боротьбі з сексуальними домаганнями.



«Давайте всі дамо таку новорічну обіцянку: більше не вважати нормальною поведінкою сексуальні домагання і нерівність на роботі. Це не нормально!», - написала в Twitter актриса Джессіка Біл.



До ранку вівторка ініціатива, яку також підтримали актриси Ейва Лонґорія і Емма Стоун, зібрала майже 14 млн доларів із заявлених 15, для фонду юридичної підтримки жертв сексуальних домагань на роботі.



Акторів також закликають прийти на недільну церемонію вручення нагороди «Золотий глобус» у чорному - на знак протесту проти домагань.

Дивіться також: У готелі в столиці США відкрилася ковзанка на даху з неймовірним виглядом на Вашингтон