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Республіканці закликали Білий дім прискорити виділення військової допомоги ЗСУ
Високопоставлені республіканці в Сенаті та Палаті представників Конгресу США напередодні закликали міністра оборони Ллойда Остіна та держсекретаря Ентоні Блінкена «швидко та рішуче» використати надзвичайні кошти, виділені Конгресом на підтримку Збройних сил України для боротьби з російським вторгненням.
Минулого тижня Конгрес ухвалив законопроект про фінансування роботи федерального уряду, який передбачає виділення 3 млрд доларів для надання додаткової військової допомоги Україні — приблизно вдвічі більше, ніж запитувала адміністрація Джо Байдена.
У листі, надісланому президенту після того, як той підписав відповідний закон, сенатор Джим Інхоф, який входить до складу сенатського Комітету з питань збройних сил, Джим Ріш із сенатського Комітету з міжнародних відносин і Марко Рубіо, заступник голови Комітету з розвідки, а також законодавці Майк Роджерс , Майкл Маккол та Майкл Тернер, рекомендували направити нове екстрене фінансування на закупівлю ключових озброєнь та техніки, які Збройні сили України вже успішно використовують – наприклад, систем ППО «Стінгер», протитанкових системи «Джавелін», гранатометів, стрілецької зброї та засобів захищеного зв'язку .
«Ми звертаємось із закликом до Міністерства оборони та Державного департаменту якнайшвидше реалізувати повноваження, надані Конгресом... для надання летальної та нелетальної допомоги Україні на основі розрахованої військової ефективності, – йдеться у зверненні. – Це гарантує, що збройні сили та сили безпеки України залишаться озброєними та продовжать успішно намагатися відбити та зірвати незаконне, неспровоковане та безпрецедентне вторгнення Росії».
Один із підписантів, Марко Рубіо - серед американських законодавців, які підтримують позицію адміністрації США, яка виключає запровадження безпольотної зони над Україною. Він заявляв, що такий крок може призвести до Третьої світової війни.
За посилення військової допомоги України виступають і інші противники безпольотної зони, на якій наполягають в уряді України.
Так колишній посол США у Росії Майк Макфол напередодні закликав передати Україні більше ракет земля-повітря. "Це оборонні озброєння. Немає жодних виправдань для того, щоб не надати якомога більше якомога швидше", - писав коментатор.
«З огляду на те, як розвивається конфлікт, і у світлі інформації, отриманої після початку вторгнення Росії, ми закликаємо відповідні міністерства невідкладно використати екстрене фінансування», — йдеться у листі.
Раніше президент США Джо Байден пообіцяв, що Україна матиме озброєння для захисту від вторгнення Росії.
"Ми відправимо кошти та їжу та допомогу, щоб зберегти українські життя. Ми з відкритими обіймами приймемо біженців", - також заявив президет США 14-го березня.
Як повідомляють NBC News, адміністрація США розглядає можливість передачі Україні барражуючих боєприпасів Switchblade, які це ЗМІ описує, як "передові керовані ракети, які можуть точно вражати російські танки та артилерю з відстані у кілька кілометрів".
У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", NBC News.
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- Голос Америки
Звернення президента Зеленського до Конгресу США. Спецвипуск Голосу Америки – наживо
Президент України Володимир Зеленський виступає з віртуальним зверненням перед обома палатами Конгресу США. Спеціальний випуск Голосу Америки - наживо.
Початок трансляції о 8:40 за Вашингтоном / 14:45 за Києвом.
Блінкен: незалежна Україна існуватиме значно довше, ніж буде Володимир Путін
Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Путіна зупинити війну і висловив впевненість, що "Україна, незалежна Україна, буде існувати значно довше, ніж буде Володимир Путін". "Справжнє питання - скільки смертей та руйнувань принесе російська агресія до того часу і ми тяжко працюємо, щоб це обмежити, зупинити, припинити війну, яку Росія веде за власним вибором", - заявив він в інтерв'ю CNN у вівторок.
Блінкен також прокоментував нещодавню заяву українського президента Володимира Зеленського щодо вступу України до НАТО і назвав її "визнанням реальності" .
Напередодні Зеленський вказав на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force: "Україна не є членом НАТО, ми це розуміємо, ми – адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почали також розуміти, що нам туди не увійти".
Коментуючи заяву Зеленського, Блінкен в інтерв'ю CNN зауважив, що США надають "надзвичайну безпекову допомогу" Україні, а закиди російського президента Володимира Путіна про буцімто занепокоєність можливим вступом України до НАТО є брехнею: "Йдеться, як продемонстрував Путін, про заперечення незалежного існування України".
Держсекретар висловив занепокоєння через ризик того, що Росія може застосувати хімічну зброю проти України. Він також назвав "вершиною безвідповідальності" заяви Росії щодо застосування ядерної зброї. Блінкен запевнив - напади на цивільних та порушення прав людини ретельно документуються і ведеться робота, щоб визначити, чи підпадають дії Росії під визначення військових злочинів.
Наступного тижня президент США Джо Байден проведе візит до Європи, де зокрема зустрінеться з лідерами країн НАТО. Візит стане нагодою надалі координувати стратегію тиску на Росію та підтримки України, додав Блінкен.
В статті використано матеріали CNN.
З Києва під вогнем Зеленський промовлятиме до Конгресу США
У Конгресі США очікують промови українського президента Володимира Зеленського, який використає нагоду для, як передбачають, нових закликів до американців підтримати Україну в умовах повномасштабної російської агресії.
Зеленський впродовж понад трьох тижнів від початку російського вторгнення вже промовляв до депутатів Європейського парламенту, Британського парламенту, а також до парламентарів Канади та до учасників масових демонстрацій на підтримку України у європейських містах.
17 березня очікують промови Володимира Зеленського до німецьких парламентарів у Бундестазі.
16 березня український президент матиме можливість безпосередньо подякувати США за вже надану допомогу і закликати до додаткових постачань зброї та запровадження нових жорсткіших санкцій проти Росії.
З Вашингтона повідомляють, що президент США Джо Байден виступить після президента Зеленського з оголошенням про виділення військової допомоги Україні ще на 800 мільйонів доларів.
Більшість жертв, які ми бачимо, це результат бомбардувань наших міст з неба.
Агентство Associated Press, посилаючись на неназваного офіційного представника, каже, що ті кошти, які разом з оголошеними минулого тижня сумами сягатимуть 1 мільярда, включають видатки на засоби протиповітряного захисту і протитанкову зброю.
Закриття українського неба для російських ракет і літаків, які невпинно бомбардують українські міста, ймовірно знову буде одним із закликів, що постійно лунають від України на адресу міжнародної спільноти.
Раніше президент Байден та інші західні лідери, включно з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, заявляли, що альянс не може взяти на себе зобов’язання обороняти український повітряний простір, бо це означало б початок прямих бойових дій проти російської армії, а отже - розширення війни.
Український президент Зеленський на це зауважує, що найкращим способом запобігання розширенню війни у Європі були б ще активніші міжнародні дії проти Росії в усіх сферах.
Українські представники зокрема та деякі західні лідери наголошують, що є багато інших способів активної військової допомоги Україні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав журналістам цього тижня, що надання літаків - винищувачів «допомогло б створити противагу бойовій ситуації в небі».
Він підкреслив, що «більшість жертв, які ми бачимо, це результат бомбардувань наших міст з неба».
«Було б дуже важливо, щоб усі країни, які мають на складах зброю виготовлену в радянські часи передали її нам, щоб посилити нашу здатність оборонятися», - сказав Кулеба.
Польща пропонувала передати українській армії свої літаки радянського виробництва, на яких можуть літати українські пілоти, але ідея загрузла в суперечках щодо втілення тієї пропозиції.
Варшава наполягає, що такі дії повинні бути кроком не однієї окремої держави, а всього НАТО.
Польські урядовці також заявляли, що готові до такого кроку в комплексі заходів, які б означали, що Польща збереже свою обороноздатність, отримавши заміну для своєї авіації.
Активісти у Санта-Моніці вимагають запровадити ембарго на всі російські товари. Відео
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