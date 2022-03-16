Республіканці закликали Білий дім прискорити виділення військової допомоги ЗСУ

Високопоставлені республіканці в Сенаті та Палаті представників Конгресу США напередодні закликали міністра оборони Ллойда Остіна та держсекретаря Ентоні Блінкена «швидко та рішуче» використати надзвичайні кошти, виділені Конгресом на підтримку Збройних сил України для боротьби з російським вторгненням.

Минулого тижня Конгрес ухвалив законопроект про фінансування роботи федерального уряду, який передбачає виділення 3 млрд доларів для надання додаткової військової допомоги Україні — приблизно вдвічі більше, ніж запитувала адміністрація Джо Байдена.

У листі, надісланому президенту після того, як той підписав відповідний закон, сенатор Джим Інхоф, який входить до складу сенатського Комітету з питань збройних сил, Джим Ріш із сенатського Комітету з міжнародних відносин і Марко Рубіо, заступник голови Комітету з розвідки, а також законодавці Майк Роджерс , Майкл Маккол та Майкл Тернер, рекомендували направити нове екстрене фінансування на закупівлю ключових озброєнь та техніки, які Збройні сили України вже успішно використовують – наприклад, систем ППО «Стінгер», протитанкових системи «Джавелін», гранатометів, стрілецької зброї та засобів захищеного зв'язку .

«Ми звертаємось із закликом до Міністерства оборони та Державного департаменту якнайшвидше реалізувати повноваження, надані Конгресом... для надання летальної та нелетальної допомоги Україні на основі розрахованої військової ефективності, – йдеться у зверненні. – Це гарантує, що збройні сили та сили безпеки України залишаться озброєними та продовжать успішно намагатися відбити та зірвати незаконне, неспровоковане та безпрецедентне вторгнення Росії».

Один із підписантів, Марко Рубіо - серед американських законодавців, які підтримують позицію адміністрації США, яка виключає запровадження безпольотної зони над Україною. Він заявляв, що такий крок може призвести до Третьої світової війни.

За посилення військової допомоги України виступають і інші противники безпольотної зони, на якій наполягають в уряді України.

Так колишній посол США у Росії Майк Макфол напередодні закликав передати Україні більше ракет земля-повітря. "Це оборонні озброєння. Немає жодних виправдань для того, щоб не надати якомога більше якомога швидше", - писав коментатор.

«З огляду на те, як розвивається конфлікт, і у світлі інформації, отриманої після початку вторгнення Росії, ми закликаємо відповідні міністерства невідкладно використати екстрене фінансування», — йдеться у листі.

Раніше президент США Джо Байден пообіцяв, що Україна матиме озброєння для захисту від вторгнення Росії.

"Ми відправимо кошти та їжу та допомогу, щоб зберегти українські життя. Ми з відкритими обіймами приймемо біженців", - також заявив президет США 14-го березня.

Як повідомляють NBC News, адміністрація США розглядає можливість передачі Україні барражуючих боєприпасів Switchblade, які це ЗМІ описує, як "передові керовані ракети, які можуть точно вражати російські танки та артилерю з відстані у кілька кілометрів".

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", NBC News.