Зволікання в торговельних переговорах може піти на користь США, Канаді та Мексиці - Breakingviews

Всі залишаться у виграші від відтермінування переговорів з Північноамериканської угоди з вільної торгівлі (NAFTA). Про це пише дослідниця Джина Чон для Breakingviews.

Канада та США мають намір продовжити торговельні переговори, незважаючи на те, що п'ятницю вважали кінцевим строком для їх завершення. З іншого боку, переговори не будуть затяжними, для того, щоб уникнути ситуації, коли новий уряд Мексики може почати висувати нові вимоги.

Напруга в переговорах між США та Канадою зросла після того, як в п'ятницю президент Трамп заявив виданню Bloomberg, що він не піде на поступки північному сусідові. Протягом декількох тижнів, США провадили переговори з Мексикою без Канади

В понеділок, Трамп заявив, що домовленість між США та Мексикою досягнуто і що на імпорт автомобілів з Канади може бути введене мито, якщо Канада не поступиться своїми позиціями до кінця тижня.

Однак, країни не змогли досягти угоди в п'ятницю. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд сказала журналістам в п'ятницю, що США та Канада продовжать співпрацювати з досягнення угоди.

В своєму твіті-вітанні з Днем Праці, президент США Дональд Трамп наголосив, що переформатування "однієї з найгірших торговельних угод, які будь-коли укладала країна в світі" стимулюватиме економічне зростання в США.

"Щасливого Дня Праці! Наша країна почуває себе краще, ніж будь-коли з найнижчим рівнем безробіття. США має надзвичайний потенціал зростання, адже ми виправляємо одні з найгірших торговельних угод, які будь-коли укладала країна в світі", - написав Трамп у Twitter.

Кінцевий строк торговельних переговорів між країнами-членами NAFTA було призначено на п'ятницю через те, що спливає 90-денний період для інформування Конгресу було стан угоди. Також швидке завершення переговорів дозволить президентові Мексики Пенья Ньєто підписати пакт до того, як він полишить посаду.

В п'ятницю Трамп попередив Конгрес, що торговельна угода з Мексикою буде укладена до кінця листопада, і Канада може приєднатись "за бажання". Однак, ідея Трампа про укладання угоди з Мексикою може залишитись порожньою обіцянкою, адже низка американських законодавців вже заявили, що не схвалять двосторонньої угоди.

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