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Трамп може усунути Канаду із торговельної угоди з Мексикою

  • Голос Америки
Президент США Дональд Трамп

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Замість NAFTA Трамп пропонує "торговельну угоду між США та Мексикою"

Ми могли б скласти окрему угоду (з Канадою), або ми могли б включити її (Канаду, - ред. ГА) в цю угоду
Дональд Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що він розірве угоду NAFTA (Північноамериканська угода про вільну торгівлю). Замість неї працюватиме "торговельна угода між США та Мексикою".

За словами Трампа, після подібного "порозуміння" між США та Мексикою нова угода оновить торговельну домовленість 24-річної давнини. Стару угоду Трамп називав "катастрофою". Деталі "торговельної угоди між США та Мексикою" поки що невідомі.

Президент США заявив, що він зателефонує прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо. "Якщо вони схочуть справедливо вести переговори, то ми це зробимо", - заявив Трамп. Він також загрожує ввести мита на імпорт канадських автомобілів для збільшення тиску на уряд Канади.

"Ми могли б скласти окрему угоду (з Канадою), або ми могли б включити її в цю угоду", - говорить Трамп.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто заявив, що він сподівається побачити Канаду в остаточному варіанті угоди.

Лідери обговорили статус переговорів про Північноамериканську зону вільної торгівлі та досягли порозуміння про те, що угода має бути тристоронньою, заявляють в офісі Трюдо​

Прес-секретар міністра закордонних справ Канади Адам Остін заявив, що Канада регулярно контактувала у переговорах щодо угоди NAFTA.

"Ми підпишемо нову угоду NAFTA, яка є корисною для Канади і доброї для середнього класу", - заявляв Остін раніше. Також він наголошував, що "підпис Канади є обов'язковим".

Також стало відомо про телефонну розмову між Трюдо та Пенья ​Ньєто, яка відбулась ​в неділю, 26 серпня, відповідно до якої лідери двох країн домовились, що угода про вільну торгівлю має бути тристоронньою.

"Лідери обговорили статус переговорів про Північноамериканську зону вільної торгівлі та досягли порозуміння про те, що угода має бути тристоронньою", - заявляють в офісі Трюдо.

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