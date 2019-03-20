Трамп залишить в силі торговельні мита стосовно Китаю

Президент Дональд Трамп заявив, що переговори стосовно торговельної угоди з Китаєм добре просуваються. Наступний раунд торговельних переговорів між двома країнами відбудеться в Китаї наступного тижня.

Трамп так прокоментував можливість усунення митних тарифів, за проваджених США у рамках так званої "торговельної війни" з Китаєм: "Не йдеться про їх скасування. Ми говоримо про те, щоб вони залишались діяти достатній період часу, адже ми маємо переконатись, що угоди досягнуто", - наголосив він.

Фондові ринки відреагували падінням на заяву Трампа про те, що мита на китайський імпорт залишаться, повідомляє NBC.

Лідери Європейського Союзу готуються до саміту з Китаєм і проводять засідання 20 березня, щоб скоординувати позиції перед самітом, що відбудеться 9 квітня.

"Ми готові запропонувати Китаю дуже всеохоплюючу співпрацю в багатьох сферах", - заявив посадовець, який займається підготовкою зустрічі керівників ЄС в коментарі Reuters.

Керівники ЄС готові укласти "амбітну" інвестиційну угоду між ЄС та Китаєм в 2020 році і, що лідери установ ЄС прямо будуть долучені до переговорів, щоб прискорити процес.

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