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Здоров'я

Трамп зрадів новинам про успішне лікування ВІЛ

На Фото: лікар у Китаї дивиться у мікроскоп

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Мешканець Лондона вилікувався від вірусу СНІДу після трансплантації стовбурових клітин. Це другий успішний випадок, включаючи «берлінського пацієнта», повідомили лікарі. Особа, яка за повідомленнями була вилікувана в найновішому відомому випадку, обрала не розголошувати своє ім'я і відома лише як "лондонський пацієнт".

Відомо, що терапія, яка включає пересадку кісткового мозку пацієнтам, також дала успішні результати у випадку Тимоті Рея Брауна, американця, який лікувався в Німеччині, який через 12 років після трансплантації все ще не має ВІЛ. Досі Браун вважався єдиною людиною вилікуваною від ВІЛ-інфекції, вірусу, яка викликає СНІД.

Трансплантати небезпечні і не прижилися в інших пацієнтів. Вони також непрактичні, щоб намагатися вилікувати мільйони тих, хто вже заражений.

Тімоті Рей Браун, відомий як "берлінський пацієнт" був першим вилікуваний від ВІЛ 10 років тому. Тепер стало відомо про нового пацієнта, який вижив після складної, небезпечної терапії
Тімоті Рей Браун, відомий як "берлінський пацієнт" був першим вилікуваний від ВІЛ 10 років тому. Тепер стало відомо про нового пацієнта, який вижив після складної, небезпечної терапії

Останній випадок «показує, що зцілення Тимоті Брауна не було випадковим і може бути відтвореним», – сказав лікар Кіт Джером із Центру досліджень раку Фреда Хатчінсона в Сіетлі, який не мав жодної ролі. Він додав, що це може привести до простішого підходу, який можна використовувати ширше.

Повідомлення про другий випадок успішної терапії привернуло увагу президента США Дональда Трампа, який написав у повідомленні в Twitter: «Така чудова новина для багатьох. Відбувається величезний прогрес!».

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