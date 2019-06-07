Росія зробить власну версію серіалу про Чорнобиль, де в трагедії, можливо, звинуватять ЦРУ

Після того, як серіал "Чорнобиль", показаний на американському каналі HBO здобув надзвичайну популярність і отримав схвальні відгуки критиків, російський канал НТВ, діяльність якого спонсує російський гігант "Газпром", заявив про плани створити власну версію серіалу, повідомляють ЗМІ.

Американський серіал про трагедію на українській атомній станції описує складну ситуацію та події, що призвели до вибуху 1986 року. Серіал виявився найретинговішим в історії за версією порталу IMBDb. Багато глядачів звертає увагу на точність деталей радянського побуту, які вдалось передати режисерам і сценаристам.

Незважаючи на теплий прийом у світі, в Кремлі, як видається, серіал не отримав схвальних оцінок і російський телеканал заявив про плани створити власну версію. В російському серіалі, винуватцем трагедії, як повідомляється, може постати агент ЦРУ.

Олексій Мурадов, режисер нового фільму, сказав в коментарі виданню The Moscow Times: "Одна з теорій полягає в тому, що американці інфільтрувались до Чорнобильської атомної станції і багато істориків не заперечують, що у день вибуху агент ворожої розвідувальної служби був присутній на станції".

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