Трамп хоче обмежити виконання закону про санкції, вказавши на неконституційність певних положень

Президент США Дональд Трамп сподівається, що Конгрес не нашкодить новим законом про санкції спробам США і Європи врегулювати конфлікт на сході України.

"Хоча я виступаю за жорсткі заходи задля покарання і стримування агресивної та дестабілізуючої поведінки Ірану, Північної Кореї та Росії, це законодавство має значні недоліки", - йдеться в одній із двох заяв президента США Дональда Трампа, виданих 2 серпня з нагоди підписання ним закону про санкції.

Заяві були опублікованій на сайті Білого дому.

Трамп заявив, що ряд положень ухваленого закону є неконституційними.

Моя адміністрація очікує, що Конгрес утримається від використання цього закону, який містить серйозні недоліки, для того, щоб перешкоджати нашій важливій співпраці з європейськими союзниками з розв’язання конфлікту в Україні...

Серед іншого, Трамп побачив порушення Конституції в розділі 257 закону, в якому викладено основні пріоритети міжнародної політики США в сфері енергобезпеки України, а також розділі 253, яким встановлюється заборона визнавати територіальні зміни, спричинені силою, "включаючи незаконні вторгнення та окупацію Абхазії, Південної Осетії, Криму, Сходу України та Придністров’я". На думку Трампа, ці положення мають на меті обмежити конституційне право президента визнавати іноземні уряди, включаючи їх територіальні межі.

Ррозділ 254 "Координування допомоги в Європі та Євразії", а також розділ 257 "Енергетична безпека України", на думку Трампа, надають вказівки виконавчій владі про проведення дипломатичних ініціатив, всупереч виключному праву президента визначати час, зміст та цілі міжнародних переговорів.

"Особливо, моя адміністрація очікує, що Конгрес утримуватиметься від використання цього недосконалого документа для того, щоб перешкоджати нашій важливій співпраці з європейськими союзниками з розв’язання конфлікту в Україні, а також від використання закону, щоб перешкодити нашим зусиллям врегулювати будь-які непередбачувані наслідки для американського бізнесу, наших друзів, чи союзників, до яких він може призвести", - відзначив Трамп у своїй заяві.

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