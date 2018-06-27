Американці платитимуть більше за авто, якщо Трамп запровадить нові мита, застерігають автовиробники

Президент Дональд Трамп повідомив, що його уряд завершує дослідження ситуації з митами, якими обкладаються автомобілі, імпортовані до Сполучених Штатів.

Я сказав раніше цього тижня американський міністр торгівлі Вілбур Росс, дослідження має з’ясувати, чи загрожує автомобільний імпорт національній безпеці США і має бути закінчене в кінці липня, або у серпні.

Це правда, що ми маємо трохи вищі мита (10%) на автомобілі, ніж американці (2,5%)... Але вони обкладають значно вищими, наприклад, вантажні автомобілі

Нещодавно адміністрація Трампа запровадила 25% мито на сталь і 10% на алюміній з Євросоюзу та інших країн, виправдавши крок інтересами національної безпеки.

Європейський Союз застерігає, що поширення торговельної війни на автоіндустрію загрожувало б американцям, які працюють на європейських автомобілебудівних заводах у США.

Представники індустрії також передбачають, що запровадження нових мит підвищило б ціну авто для американських покупців на тисячі доларів.

Трамп заявив у Twitter у вівторок, що європейські автомобілі “тривалий час користалися за рахунок США” і пообіцяв швидко “вирівняти” ситуацію.

Раніше американський президент погрожував обкласти європейські автомобілі, зібрані у Європейському Союзі, 20% митом.

Комісар ЄС з питань торгівлі Сесілія Малмстром у вівторок визнала, що ЄС накладає вище мито на легкові американські автомобілі - 10%, а США збирають з європейських лише 2,5%.

Але вона зауважила журналістам, що Сполучені Штати натомість обкладають вищим митом вантажні автомобілі, а також такі товари як взуття й одяг.

“Лише 15% експортованих в Америку авто обкладаються митами, бо автомобілі з європейськими складовими частинами, яких 85%, миту не підлягають”, - сказала комісар.

Сесілія Малмстром повідомила, що ЄС і США припинили двосторонні переговори для владнання торговельних питань відтоді, як адміністрація Трампа запровадила додаткові мита на європейську сталь і алюміній.

Представниця Євросоюзу наголосила, що ускладнення у трансатлантичній торгівлі автомобілями може вдарити по“мільйонах американців”, які працюють на європейських автомобілебудівних заводах у США.

Альянс автомобілебудівників, до якого входять General Motors, Toyota, Volkswagen та інші компанії заявили у вівторок, що 20% мито, яке розглядає президент Трамп, додало б у середньому $5 800 до ціни автомобіля у США і загалом коштувало б американцям майже $45 мільярдів у вигляді податкових стягнень.

Речниця організації Ґлорія Берґквіст сказала журналістам, що американським споживачам також довелося б платити більше за запасні частини для імпортних автомобілів.

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