Трамп просив лідерів чотирьох країн знайти компромат на Байдена і дискредитувати Мюллера - ЗМІ

Президент Дональд Трамп просив лідерів чотирьох країн допомогти знайти компромат на свого можливого супротивника на виборах 2020 року Джо Байдена і дискредитувати розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори 2016 року. Про це пише британське видання The Guardian.

За даними ЗМІ, до цих контактів із закордонними лідерами були залучені міністр юстиції США Вільям Барр та державний секретар Майк Помпео. Зокрема, як стало відомо Wall Street Journal, держсекретар США Майк Помпео був серед посадовців, які чули розмову Дональда Трампа і Володимира Зеленського 25 липня.

Трамп просив прем'єра Австралії посприяти генпрокурору Барру в отриманні про першопричини розслідування Мюллера.

Газета The New York Times повідомила, що Трамп просив прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона посприяти генпрокурору Вільяму Барру в отриманні інформації, яка може допомогти з'ясувати першопричини розслідування Мюллера.

Цю інформацію телеканалу CBS підтвердили посадові особи у міністерстві юстиції. Джон Дюргем, прокурор США у Коннектикуті, що очолює перегляд дій ФБР і ЦРУ від 2016 року "збирає інформацію з різноманітних джерел, зокрема з низки інших країн", - заявила речниця мін'юсту США Керрі Купек.

Вона додала, що через це "за запитом міністра юстиції Барра президент сконтактував з іншими країнами, аби попросити їх представити міністра юстиції та пана Дюргема відповідним посадовцям". Однак, про які саме країни йдеться, вона не повідомила.

За інформацією The Washington Post, ці країни включали Велику Британію та, ймовірно, Італію

За інформацією The Washington Post, ці країни включали Велику Британію та, ймовірно, Італію.

Розшифровку розмови Трампа і Моррісона Білий дім оприлюднювати відмовився.

Тим часом, Дональд Трамп продовжує наполягати на тому, що розмова із Зеленським була "ідеальною", а також він затвітив карту округів, які проголосували за нього на виборах 2016 року, із підписом: "Спробуйте проголосити імпічмент цьому".

У CNN нагадали, що хоча Трамп переміг територіально, тобто у більшості округів США, що гарантувало йому крісло у Білому домі, за Гілларі Клінтон віддали свої голоси більше американських виборців.

Дивіться також: США запровадили санкції проти 4 юридичних і 7 фізичних осіб, пов'язаних з російською «фабрикою тролів». Відео