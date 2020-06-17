Байден збільшив відрив від Трампа на 13 пунктів - опитування

48% зареєстрованих виборців кажуть, що проголосували би за Джо Байдена і 35% - за Трампа. Такими є результати опитування Reuters/Ipsos poll. Також повідомляється, що 57% дорослих у США негативно оцінюють роботу Трампа, а 38% - навпаки оцінюють її позитивно.

Опитування відзначає зменшення на 13% підтримки Трампа з боку республіканців.

Водночас 43% опитаних вважають, що Трамп краще керував би економікою, 38% - кажуть, що із цим завданням краще впорався би Джо Байден.

Між тим сам президент США у вівторок відзначив у Twitter, що має 96% підтримки у Республіканській партій. Президент не назвав джерела цих даних.

Тиждень тому, коментуючи відставання від Байдена у рейтингах, Трамп заявив, що причиною цього є "постійні нападки протягом 3 років у вигляді незаконних розслідувань", звинувачення у зв'язках з Росією та "обман із імпічментом".

"Я би на 25 пунктів випереджав Сонного Джо (прізвисько, яке Трамп вживає щодо Джо Байдена - прим. ГА) та нероб-демократів. Дуже несправедливо, але вже як є!!!", - твітував Трамп.

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