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Світ

Трамп привітав британського прем'єра з перемогою консерваторів на виборах

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Дональд Трамп назвав Бориса Джонсона своїм другом і припустив, що перемога очолюваної ним партії принесе користь США

Дональд Трамп привітав прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона з «приголомшливою перемогою» Консервативної партії на парламентських виборах і припустив, що це може стати «передвісником» результатів президентських виборів в США в 2020 році.

Трамп сказав про це під час своєї зустрічі у п'ятницю у Білому домі з Маріо Абдо Бенітесом, президентом Парагваю.

«Я хочу привітати Бориса Джонсона з приголомшливою перемогою. Думаю, це може бути передвісником того, що гряде у нашій країні. Так було минулого разу. Я впевнений, що люди будуть раді почути про це», - заявив Дональд Трамп.

Він уточнив, що, хоча у Великобританії все ще продовжують підраховувати голоси виборців, результат консерваторів є «приголомшливим».

Дональд Трамп назвав Бориса Джонсона своїм другом і припустив, що перемога очолюваної ним партії принесе користь США.

«Це означає бурхливу торгівлю, неймовірні обсяги торгівлі. Вони дуже хочуть вести з нами справи», - заявив Трамп, додавши, що Великобританії було« дуже складно» займатися бізнесом з США у рамках Європейського союзу.

Держдепартамент привітав прем'єр-міністра Бориса Джонсона з перепризначенням його на посаду глави британського уряду Її Величністю королевою Єлизаветою. У зверненні Морган Ортагус, прес-секретаря Держдепартаменту, йдеться про «унікальне партнерство і важливий союз», які склалися між США і Великобританією на основі «спільних цінностей і демократичних принципів».

«Ми нетерпляче чекаємо продовження нашої важливої спільної роботи з прем'єр-міністром Джонсоном і його урядом для подальшого зміцнення наших потужних особливих відносин, вирішення загальних проблем і нарощування прогресу і процвітання, яких ми добилися на багатьох напрямках», - йдеться у зверненні Держдепартаменту.

У заяві також говориться про укладення всеосяжної угоди про вільну торгівлю з Великобританією після того, як країна офіційно вийде зі складу Євросоюзу.

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