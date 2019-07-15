Трамп хоче вибачень від конгресвумен-демократок, яких закликав "повернутись" до країн, з яких вони походять

Президент США Дональд Трамп хоче вибачень від конгресвумен-демократок, яких закликав "повернутись" до країн, з яких вони, начебто, походять.

"Коли Радикально Ліві Конгресвумен вибачаться перед нашою Країною, народом Ізраїлю та навіть Офісом Президента за використання лайки та за жахливі слова, які вони сказали. Так багато людей зляться на них та їхні злі й гидкі дії!" - написав у Твіттері Трамп.

Американські медіа вважають, що так президент відреагував на інтерв'ю конгресвумен Рашиди Тлейб, яка заявила, що Ізраїль продовжує "політику дегуманізації та расизму".

У неділю, говорячи про жінок-законодавців, що належать до прогресивного крила Демократичної партії, Трамп закликав їх "повернутися" і допомогти виправити "заражені злочинністю" країни, з яких вони прибули.

З чотирьох осіб, позначених в цих твітах, лише Ільхан Омао народилася за кордоном, у Сомалі. Решта троє - корінні американки: Аяна Преслі народилася в Цинциннаті, штат Огайо, Александрія Окасіо-Кортес - уродженка Нью-Йорка, а Рашида Тлейб народилася в Детройті.

Білий дім не відповів на запитання Голосу Америки про те, чи знав президент до публікації твітів, що три з чотирьох згаданих ним конгресменок - громадянки США по праву народження.

Спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі назвала зауваження Трампа ксенофобським, спрямованим на розкол країни і такими, що підтверджують, що його гасло "Зробимо Америку знову великою" означає "Зробимо Америку знову білою".​

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